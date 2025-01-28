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ВТБ расширил свое присутствие в Новосибирской области

  • 28/01/2025, 15:08
ВТВ расширил свое присутствие в Новосибирской области
Новый офис кредитной организации открылся в Тогучине

В отделении так называемого «легкого» формата созданы удобные зоны обслуживания клиентов, где специалисты работают на ноутбуках. Для удобства клиентов в зоне самообслуживания установлен банкомат, сообщили в пресс-службе банка.

— В декабре также начали работу отделения в Черепаново и Болотном. В текущем году планируется открыть новые офисы в Новосибирске и области, а также модернизировать существующие, — добавил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ. Автор фото: А. Дудко

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : финансы ВТБ


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