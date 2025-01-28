ВТБ расширил свое присутствие в Новосибирской области

В отделении так называемого «легкого» формата созданы удобные зоны обслуживания клиентов, где специалисты работают на ноутбуках. Для удобства клиентов в зоне самообслуживания установлен банкомат, сообщили в пресс-службе банка.
— В декабре также начали работу отделения в Черепаново и Болотном. В текущем году планируется открыть новые офисы в Новосибирске и области, а также модернизировать существующие, — добавил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.
Фото предоставлено пресс-службой ВТБ. Автор фото: А. Дудко
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru