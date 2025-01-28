Полицейские изъяли 13 кг «соли» из тайников наркокурьера под Новосибирском.

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с оперативниками из Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области пресекли попытку сбыта наркотических средств синтетического происхождения в особо крупном размере.

В Искитимском районе, неподалёку от одного из населённых пунктов, полицейские остановили автомобиль Audi, за рулём которого находился 20-летний житель Новосибирска.

В ходе осмотра машины полицейские обнаружили и изъяли два мобильных телефона. В переписке в мессенджерах были указаны адреса оптовых закладок с наркотическими средствами, которые оборудовал водитель.

По указанным координатам полицейские нашли четыре тайника. В них они обнаружили 15 полимерных свёртков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, это было синтетическое наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, общей массой почти 13 килограммов.

— Установлено, что злоумышленник по указанию куратора онлайн-наркомаркета забрал из схрона оптовую партию криминального товара, а затем расфасовал его и разложил по тайникам в разных деревнях Искитимского района. Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело. На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении МВД.МЕДИА.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. В данный момент продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, цель которых — обнаружить новые эпизоды и установить других участников незаконной деятельности.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске осудили дилеров за сбыт 37 кг наркотиков. Их лишили свободы на срок от 8 лет до 10 лет.