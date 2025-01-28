Решение о создании особой экономической зоны в Новосибирске будет принято на днях

Сибирь ― одна из самых интенсивных территорий по использованию механизмов особых экономических зон. Об этом на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе в Новосибирске сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

―В целом понятно почему. С одной стороны находится Дальний Восток ― территория опережающего развития с очень хорошим преференциальным режимом, с другой стороны Центральная Россия и Урал, где исторически особые экономические зоны создавали в достаточно большом количестве. Поэтому сейчас мы поддерживаем инициативу создания ОЭЗ в Новосибирске и других регионах Сибири, ― отметил чиновник.

В частности, он пояснил, что в правительство РФ уже внесен проект постановления и в ближайшие пару недель выйдет документ о создании ОЭЗ в Сибири, в том числе в Новосибирске.

― Я надеюсь, что мы уже начнем строить в особых экономических зонах места для резидентов. В Тыве ОЭЗ будет создаваться ближе к границе с Монголией, в Хакасии ― для развития алюминиевого кластера. Кроме того, на выходе у нас находится туристская рекреационная ОЭЗ, которая будет создана в Шерегеше. Это будет 11 туристическая ОЭЗ в России, ― подчеркнул Дмитрий Вахруков.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, регион не торопился создавать ОЭЗ, так как ждал появления ключевого инвестора.

― Сегодня такой запрос есть, есть якорный новосибирский инвестор ― контейнерный терминал (ООО «Новосибирский транспортный терминал», на базовом фото. ― Ред.), плюс ряд других компаний заинтересованных в особом экономическом и налоговом режиме, который предоставляет ОЭЗ. Кроме того, исчерпан земельный ресурс очень успешного проекта ― Промышленно-логистического парка, ― пояснил Травников.

Напомним, проект создания первой особой экономической зоны в Новосибирской области презентовали на XII Всероссийском форуме территорий развития и инвестиций «ИнПарк-2023». Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отмечал, что особая экономическая зона — территория c льготным режимом предпринимательской деятельности, на которой может применяться процедура свободной таможенной зоны. Создание ОЭЗ в Новосибирске было инициировано частным инвестором, оператором проекта выступит специально созданная компания ООО «Северный Парк Развитие». На первом этапе ОЭЗ «Новосибирск» предполагает освоение участка площадью 406 га, на втором — 346 га.

Решетников называл компании, которые изъявили желание стать резидентами ОЭЗ. Среди них:

ООО «Сибирский ТЛЦ» с объемом инвестиций 6 млрд рублей. Компания планирует создать 350 рабочих мест.

ООО «Завод тротуарной плитки» Поревит.Тюмень» — 1,9 млрд, 137 рабочих мест.

ООО «НТТ» — 0,8 млрд, 50 рабочих мест.

ООО «Профэнерджи» — 0,3 млрд, 100 рабочих мест.

ООО «Гарант» — 0,1 млрд, 32 рабочих места.

Однако, министр не исключал, что этот список пополнят иностранные компании, в частности, из КНР.

В Минэко РФ отмечали, что в ближайшие три года инвесторы намерены вложить в ОЭЗ 7,9 млрд рублей, к 2034 году общий объем инвестиций достигнет 9,2 млрд рублей, уточняет издание. Накопленный объем выручки потенциальных резидентов составит порядка 88 млрд рублей. Врио директора департамента регионального развития Минэко Александр Солдатов говорил, что на площадке будут ускоренно развиваться импортозамещающие проекты.

Запуск первых производств на территории ОЭЗ запланирован на 2026 год, говорится на сайте проекта.

Ранее редакция сообщала о том, что в Особой экономической зоне «Новосибирск» откроют торгпредства китайских компаний.