Вузам рекомендовали работать над кооперацией

— Несколько часов назад прописан указ о национальных целях развития до 2030 года. В частности, Россия должна войти в число ведущих стран мира по научным разработкам, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования, — сообщил на пресс-конференции в ходе визита в Новосибирск министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Этот указ сочетается с новой программой реформирования вузов страны «Стратегическое академическое лидерство», которую министр анонсировал на встрече с представителями сектора высшего образования Новосибирской области. Ее реализация также рассчитана до 2030 года.

— Она нацелена не столько на развитие конкретных университетов, сколько на создание консорциумов в которые войдут и вузы, и научные институты. Главной целью будет интеграция науки и образования, — уточнил Фальков.

В рамках программы будет создано две большие группы вузов: национальные исследовательские университеты и национальные опорные. Она предусматривает выделение базового гранта победителям. При подведении итогов реализации программы оцениваться будут не только личные достижения вуза, но и его способность создавать консорциум для достижения значимой для государства цели. Например, решение вопросов, связанных с пандемией коронавируса, квантовые вычисления в области искусственного интеллекта, биомедицинские исследования и т.д.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников напомнил, что после февральского совместного заседания президиума Госсовета и совета при президенте РФ по науке, образованию и высшей школе, было предложено повысить роль региональных вузов за пределами крупных столиц. В результате вузы получили дополнительные бюджетные места.

—Для Новосибирской области, по сравнению с прошлым годом, прибавка составила более 1000 мест — 10% от базы прошлого года, — пояснил он

По словам Валерия Фалькова, до 2024 года это увеличение будет ежегодным и в целом бюджетных мест в регионах будет больше, так как одна из задач нацпроекта: доступное и качественное высшее образование в регионах, чтобы решить вопрос с притоком кадров в экономику.

Кстати, по словам министра, вузы России целенаправленно на дистанционное обучение переводить не планируется. Нормативные рамки организации учебного процесса в вузах очень жесткие, поэтому больших экспериментов быть не может. Однако, как дополнительный инструмент этот образовательный канал будет использоваться. Сейчас в миннауки идет обсуждение какую часть активность можно увести в онлайн: некоторые предметы, пары в пятницу и т.д.

Фото пресс-службы правительства области