В РАН предлагают создать надведомственный орган по науке и технологиям

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков обсудил совместно с директором Института катализа СО РАН Валерием Бухтияровым, председателем СО РАН Валентином Пармоном, губернатором НСО Андреем Травниковым, представителями научного сообщества и областного правительства проблемы реализации комплексных научно-технических проектов (КНТП). Эти проекты объединяют интересы государства, науки и бизнеса и включают в себя полный цикл — от научных разработок до выхода на рынок готовой продукции, сообщили в пресс-службе ИК СО РАН.

Отмечается, что разработка и реализация комплексных научно-технических программ и проектов полного инновационного цикла предусмотрены Стратегией научно-технологического развития РФ.

Институт катализа СО РАН активно участвует в разработке КНТП. Одна из них — КНТП «Нефтехимический кластер». Проект реализуется совместно с ГК «Титан» в Омске. Его цель — организация экологически безопасных промышленных производств базовых высокотехнологических химических продуктов из углеводородного сырья для автомобильной, строительной, медицинской и пищевой промышленности. Стоимость создания этого проекта — 14,8 млрд рублей, из них 12 млрд вкладывает ГК «Титан».

— Важность вопросов взаимодействия науки и бизнеса очевидна, и наш институт активно участвует в этом. Около 40% финансирования мы получаем из бюджета, а остальное зарабатываем сами. Мы участвуем в создании ряда КНТП, но это продвигается не быстро, — сказал Валерий Бухтияров.

Он отметил, что профильные министерства не участвуют в полной мере в выполнении проектов, а также затруднено целевое софинансирование с их стороны. В плане взаимодействия с Минобрнауки РФ работа идет, но есть и другие ведомства, которые заинтересованы в проектах и программах.

По словам Валерия Фалькова, механизмы реализации КНТП надо регулировать сообща, и одно из предложений — создание надведомственных структур.

— Необходимо сообща корректировать механизм реализации КНТП. К примеру, РАН предлагает создать надведомственные органы, которые будут принимать решения. Кроме этого, необходимо понять, почему профильные министерства не берут на себя ответственность за реализацию уже одобренных проектов, — констатировал Валерий Фальков.

Также Валерию Фалькову представили проект Центра коллективного пользования «Опытное производство катализаторов» — к 2025 году планируется создать производственные мощности и инфраструктуру для ускоренного масштабного перехода от прикладных разработок в области каталитических технологий до их промышленного внедрения в производстве моторных топлив, полимеров, азотных удобрений и продукции малотоннажной химии.

— Проект ЦКП хорошо проработан, и мы видим, как можно выйти на окупаемость. Мы рассчитываем на бюджетные средства, порядка 3 млрд рублей — нам надо построить два корпуса до конца 2023 года. Что касается технологического оснащения комплекса, мы рассчитываем также на участие наших партнеров, — сказал Бухтияров.

Фото предоставлено пресс-службой ИК СО РАН