Вузы Новосибирской области получили дополнительно 317 бюджетных мест, из них 310 на очную форму обучения, 7 на очно-заочную форму обучения, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что максимальное количество бюджетных мест выделено по программам бакалавриата – 276 мест. По программам специалитета выделено 23 места, по программам магистратуры – 5 мест, по программам ординатуры – 13 мест.

Больше всего дополнительных бюджетных мест получили Новосибирский государственный технический университет – 68, Новосибирский государственный педагогический университет – 57, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет – 47, Новосибирский государственный университет – 33, Новосибирский государственный аграрный университет – 25, Сибирский государственный университет геосистем и технологий – 20. Другие вузы региона получили от 3 до 19 бюджетных мест.

В разрезе направлений максимальное количество бюджетных мест выделено по УГНС 44.00.00 Образование и педагогические науки – 57 мест, 08.00.00 Техника и технологии строительства – 27 мест, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника – 26 мест, 07.00.00 Архитектура – 20 мест.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ