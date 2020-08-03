В региональном минстрое определили лучшие предприятия строительной отрасли

Министерство строительства Новосибирской области определило лидеров строительной отрасли региона по итогам работы в 2019 году, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Лучшими в отрасли стали победители конкурса среди предприятий строительного комплекса Новосибирской области, организованного региональным минстроем, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Как отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, конкурс среди строительных организаций на звание лучших проводится в регионе с 2012 года. Несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, было принято решение не прерывать традицию и провести конкурс с учетом пандемии.

По итогам рассмотрения заявок в номинации «Лучшее предприятие строительных материалов в Новосибирской области 2019 года» стали ООО «ЖБИ-5», ООО ЗКПД «АРМАТОН», ООО КЗ «ЛИКОЛОР», ОАО «Искитимизвесть», АО «Искитимцемент».

В номинации «Лучшая строительно-монтажная организация в Новосибирской области 2019 года» победителями признаны ОАО «ВентКомплекс», АО «Бердский строительный трест».

Лучшими проектными организациями в Новосибирской области 2019 года стали ООО Корпорация «СИБИНЖИНИРИНГ», ООО «СИАСК».

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