Надежные, маневренные, эффективные

История завода

Автокраны «Ивановец» — продукция Ивановского машиностроительного завода «Автокраны», который занимается производством мобильной строительной техники уже более 70 лет.

История завода началась в 50-х годах прошлого века. Завод был построен в рекордно короткие сроки, а первый кран грузоподъемностью 5 тонн сошел с конвейера за два года до того, как был построен последний цех.

С 60-х годов стреловые краны начинают экспортироваться из Иваново в Китай. За годы существования продукцию завода купили более 70 стран мира. А всего ИМЗ выпустил более 157 тысяч единиц самоходной строительной техники!

В истории завода были разные времена. И выпускались краны с различной грузоподъемностью. Так, ИМЗ «Автокраны» одним из первых в стране представил технику грузоподъемностью 100 тонн. В настоящее же время выпускаются краны грузоподъемностью от 16 до 40 тонн.

Краны малой грузоподъемностью

Автокраны ивановец 16 тонн – это идеальное решение для узких городских улиц и малоэтажного строительства. Максимальная высота подъема составляет 18,4 метра, максимальный вылет стрелы – от 17 до 18 метров.

Как и всей технике, выпускаемой ИМЗ «Автокраны», этим моделям присвоен пятый класс экологичности. Выпускаются они на базе шасси КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ.

Самые популярные модели кранов: что нового?

Более 75% всей самоходной строительной техники, выпускаемой в России, приходится на автокраны грузоподъемностью 25 тонн.

Причиной всему – универсальность. Эти автокраны способны выполнить большинство задач в сфере строительства и ремонта. Двадцатипятитонники:

Маневренные;

Надежные;

Производительные.

Недавно в линейке двадцатипятитонников ИМЗ появилась новинка – краны модификации Air. Дело в том, что самоходная стреловая техника в большинстве своем очень тяжелая и далеко не все дороги России доступны ей для передвижения без штрафов. Техника Air оснащена облегченной лебедкой, КС более легкие и могут передвигаться везде без штрафов.

Краны большой грузоподъемностью

Это техника грузоподъемностью 32, 35 и 40 тонн. Их всего шесть: одна модель 32 тонны, две – 35 и три – 40 тонн. Они производятся на базе шасси КАМАЗ шоссейного (32 тонны) и шоссейного или вездеходного (35 и 40 тонн). Стрела телескопическая, четырехсекционная длиной 30-31 метр, возможна модернизация гуськом.

Техника ИМЗ «Автокраны» надежна, проста в эксплуатации и ремонте.

Фото с сайта завода «АВТОКРАН»