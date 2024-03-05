Введение крупных штрафов для перевозчиков опасных грузов Новосибирска сдвинуто на год

В России в очередной раз продлен мораторий на предоставление перевозчиками свидетельств об утверждении типа цистерны и об испытании цистерны. Согласно постановлению правительства РФ, теперь правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Напомним, согласно Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), транспортные средства, которые осуществляют такие перевозки, должны иметь специальный документ – допуск к перевозке опасных грузов. Для его оформления, нужно предоставить в ГИБДД несколько документов, среди которых обозначены свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны с указанием перечня веществ, допущенных к перевозке, необходимые только для цистерн.

Как отметили в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), проблема заключается в том, что в РФ просто негде получить свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и/или проверке цистерны. Минтрансом России не определены компетентные органы по выдаче документов, а также перечень экспертов, имеющих право проводить соответствующие испытания. Следовательно, владелец транспортного средства не может пройти техосмотр и получить свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.

Неопределенность с данным документом существует достаточно давно. Впервые постановление о необходимости получения свидетельства об утверждении типа цистерны при перевозке опасного груза и испытании и (или) проверке цистерны должно было вступить в силу еще в 2018 году.

Штраф от ГИБДД за выезд на маршрут транспортного средства без свидетельства ДОПОГ составляет до 400 тысяч рублей с задержанием транспортного средства до устранения причин.

— Новосибирские грузоперевозчики, как и транспортные компании по всей России, столкнулись с правовой коллизией, затягивание с решением которой грозит не только разорением перевозчиков, но и топливным кризисом на АЗС как в регионе, так и по всей стране, — предупреждал президент СААП Вячеслав Трунаев в 2018 году в письме, направленном в Минтранс региона.

После многочисленных обращений участников рынка и Российского топливного союза власти переносили сроки введения новых правил несколько раз: сначала до января 2019 года, затем — до 2021 года, 2022 года и наконец до 1 марта 2024 года.

По мнению автоперевозчиков, если бы мораторий не был продлен, количество транспортных средств, имеющих ДОПОГ, стало бы сокращаться, под угрозой оказался бы завоз топлива на АЗС, а в июне 2024 года перевозчиков опасных грузов не осталось бы совсем.

— Только компании входящие в СААП, занимающиеся перевозкой опасных грузов в цистернах, обслуживают сеть АЗС «Газпромнефть» и сеть АЗС «Роснефть» в Алтайском и Красноярских краях, а также Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Все они сельскохозяйственные и промышленные регионы. При остановке перевозок, все АЗС региона остались бы без горючего. А это Росгвардия, скорая помощь, ритейлеры и мы простые граждане, а впереди посевная и надо городить о том, что экономика встанет полностью — констатирует член правления СААП Евгений Демченко.

Он добавил, что представители ассоциации планируют, не дожидаясь окончания срока моратория, писать письма в министерства. В них перевозчики будут просить отменить ДОПОГ.

— Через полтора года, скорее всего, ситуация повторится, ведь такое уже было и ни чего не сделано. Вряд ли за полтора года в стране будет создан орган, который должен выдавать соответствующие свидетельства. Поэтому, мы от СААП уже сейчас будем писать письма в региональный Минтранс, затем в Минтранс России, с просьбой вообще отменить требования этого пункта ДОПОГ. Зачем нам придерживаться строгим правилам европейского соглашения, если на сегодняшний день мы изолированы от Европы полностью. А для поездок в Монголию или Китай половина этих требований нам не нужно, был при советском союзе ПОГАТ и по нему все возили «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ»— отметил он в беседе с журналистом Infopro54.

ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) – это международное соглашение, принятое в 1957 году. Оно регламентирует правила перемещения опасных грузов по автомобильным дорогам Европы. Россия присоединилась к данному соглашению в 1994 году. До 11 сентября 2016 перевозчики опасных грузов работали по ПОГАТ. С 2017 года начало действовать европейское соглашение перевозки опасных грузов ДОПОГ. Компетентным органом со стороны России был определен Минтранс. Опасным грузом, согласно ДОПОГ, являются химические или физические вещества, материалы или изделия, при перевозке которых существует потенциальная угроза жизни и здоровью людей, других живых существ, растительного мира, природных объектов. К ним относятся светлые и темные нефтепродукты, кислоты, агрессивные щелочи для химической промышленности и исходные компоненты для производства взрывчатки, некоторые вирусы и бактерии и другие вещества.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура предложила мэрии ограничить движение большегрузов в Новосибирске.