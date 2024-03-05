Рекламодателям

Введение крупных штрафов для перевозчиков опасных грузов Новосибирска сдвинуто на год

  • 05/03/2024, 11:25
Автор:
Новые требования к автоцистернам для перевозки опасных грузов отодвинули на 2025 год
Штраф составляет до 400 тысяч рублей с задержанием транспортного средства.

В России в очередной раз продлен мораторий на предоставление перевозчиками свидетельств об утверждении типа цистерны и об испытании цистерны. Согласно постановлению правительства РФ, теперь правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

Напомним, согласно Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), транспортные средства, которые осуществляют такие перевозки, должны иметь специальный документ – допуск к перевозке опасных грузов. Для его оформления, нужно предоставить в ГИБДД несколько документов, среди которых обозначены свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны с указанием перечня веществ, допущенных к перевозке, необходимые только для цистерн.

Как отметили в Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), проблема заключается в том, что в РФ просто негде получить свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и/или проверке цистерны.  Минтрансом России не определены компетентные органы по выдаче документов, а также перечень экспертов, имеющих право проводить соответствующие испытания. Следовательно, владелец транспортного средства не может пройти техосмотр и получить свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.

Неопределенность с данным документом существует достаточно давно.  Впервые постановление о необходимости получения свидетельства об утверждении типа цистерны при перевозке опасного груза и испытании и (или) проверке цистерны должно было вступить в силу еще в 2018 году.

Штраф от ГИБДД за выезд на маршрут транспортного средства без свидетельства ДОПОГ составляет до 400 тысяч рублей с задержанием транспортного средства до устранения причин.

— Новосибирские грузоперевозчики, как и транспортные компании по всей России, столкнулись с правовой коллизией, затягивание с решением которой грозит не только разорением перевозчиков, но и топливным кризисом на АЗС как в регионе, так и по всей стране, — предупреждал президент СААП Вячеслав Трунаев в 2018 году в письме, направленном в Минтранс региона.

После многочисленных обращений участников рынка и Российского топливного союза власти переносили сроки введения новых правил несколько раз: сначала до января 2019 года, затем — до 2021 года,  2022 года и наконец до 1 марта 2024 года.

По мнению автоперевозчиков, если бы мораторий не был продлен, количество транспортных средств, имеющих ДОПОГ, стало бы сокращаться, под угрозой оказался бы завоз топлива на АЗС, а в июне 2024 года перевозчиков опасных грузов не осталось бы совсем.

— Только компании входящие в СААП, занимающиеся перевозкой опасных грузов в цистернах, обслуживают сеть АЗС «Газпромнефть» и сеть АЗС «Роснефть» в Алтайском и Красноярских краях, а также Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области. Все они сельскохозяйственные и промышленные регионы. При остановке перевозок, все АЗС региона остались бы без горючего. А это Росгвардия, скорая помощь, ритейлеры и мы простые граждане, а впереди посевная и надо городить о том, что экономика встанет полностью — констатирует член правления СААП Евгений Демченко.

Он добавил, что представители ассоциации планируют, не дожидаясь окончания срока моратория, писать письма в министерства. В них перевозчики будут просить отменить ДОПОГ.

— Через полтора года, скорее всего, ситуация повторится, ведь такое уже было и ни чего не сделано. Вряд ли за полтора года в стране будет создан орган, который должен выдавать соответствующие свидетельства. Поэтому, мы от СААП уже сейчас будем писать письма в региональный Минтранс, затем в Минтранс России, с просьбой вообще отменить требования этого пункта ДОПОГ. Зачем нам придерживаться строгим правилам европейского соглашения, если на сегодняшний день мы изолированы от Европы полностью. А для поездок в Монголию или Китай половина этих требований нам не нужно, был при советском союзе ПОГАТ и по нему все возили «ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ»— отметил он в беседе  с журналистом Infopro54.

ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов) – это международное соглашение, принятое в 1957 году. Оно регламентирует правила перемещения опасных грузов по автомобильным дорогам Европы. Россия присоединилась к данному соглашению в 1994 году. До 11 сентября 2016 перевозчики опасных грузов работали по ПОГАТ. С 2017 года начало действовать европейское соглашение перевозки опасных грузов ДОПОГ. Компетентным органом со стороны России был определен Минтранс. Опасным грузом, согласно ДОПОГ, являются химические или физические вещества, материалы или изделия, при перевозке которых существует потенциальная угроза жизни и здоровью людей, других живых существ, растительного мира, природных объектов. К ним относятся светлые и темные нефтепродукты, кислоты, агрессивные щелочи для химической промышленности и исходные компоненты для производства взрывчатки, некоторые вирусы и бактерии и другие вещества.

Ранее редакция сообщала,  что прокуратура предложила мэрии ограничить движение большегрузов в Новосибирске.

Фото: flickr.com, автор- Michael ChUv

 

1 597

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : СААП опасные грузы мораторий


Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aA3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3aETЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZvqЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3a1DЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWvKCN3ZhiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

6 участников СВО стали предпринимателями в Новосибирске
29/02/24 13:54
Участников спецоперации хотят освободить от уплаты процентов по потребкредитам
27/02/24 10:47
Новосибирские друзья детства случайно встретились на СВО в Авдеевке
25/02/24 10:13

Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП

Необходимо собрать — 258 211 рублей.
Читать далее >>

Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе

В этом году в конкурсе участвовали более 1400 проектов от 630 застройщиков России.
Читать далее >>

Депутаты заксобрания единогласно одобрили отчет губернатора Новосибирской области

Вопросы задавали только коммунисты.
Читать далее >>

Участок земли в Академгородке продали за 420 млн рублей

Это рекордная по стоимости за гектар сделка с землей в Академгородке Новосибирска.
Читать далее >>

Популярные магазины-кафе продолжают экспансию в Сибирь

Торговая сеть «Жизньмарт» расширяет присутствие в округе и ищет новых партнеров.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко, налоговый консультант, профессиональный медиатор, управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт».

Евгения Бондаренко: Призыв к плавному переходу на «белую сторону» можно расценивать как последнее предупреждение

Эксперт проанализировала инициативы президента по поддержке бизнеса и прокомментировала, стоит ли бизнесу ждать снижения налогов и тотальной налоговой амнистии.
Все материалы
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Со мной воюет сатана»: под видео из TikTok подростки уничтожают полы в школах Новосибирска
5/03/24 16:42
Образование Общество
Закупить 169 новых троллейбусов планируется в этом году в Новосибирске
5/03/24 16:42
Общество Транспорт
Проект пешеходной улицы Ленина в Новосибирске находится в разработке
5/03/24 16:23
Город
В январе 2024 года у новосибирцев снизился интерес к ипотеке, кредиткам и займам наличными
5/03/24 16:05
Банки Финансы
Бюллетени для голосования на выборах президента поступили в территориальные комиссии НСО
5/03/24 15:41
Власть Политика
СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске
5/03/24 15:31
Энергетика&ЖКХ
Русфонд собирает средства на лечение 5-летнего Димы Игнатенко с диагнозом ДЦП
5/03/24 15:28
Общество
Количество ДТП с участием детей-пешеходов выросло на 36% в Новосибирской области
5/03/24 15:04
Общество
Глава МВД рассказал, почему не хотят служить в полиции Новосибирска
5/03/24 14:48
Общество
Более 1 млрд рублей потрачено без договоров в системе допобразования Новосибирской области
5/03/24 14:25
Власть Образование Право&Порядок
Жилой комплекс «Нормандия-Неман» компании «Стрижи» взял приз за лучшую архитектуру на всероссийском конкурсе
5/03/24 14:16
Недвижимость
На 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске
5/03/24 13:47
Бизнес Общество
Наркокурьер из Новосибирска привез в Барнаул 5,5 кг «дури»
5/03/24 13:35
Право&Порядок
Новосибирская область увеличила количество участков на маркетплейсе земли
5/03/24 13:03
Бизнес Недвижимость
Заискрилась линия троллейбуса на Димитровском мосту в Новосибирске
5/03/24 12:54
Происшествия
Притон с проститутками закрыли полицейские в Новосибирске
5/03/24 12:42
Общество Право&Порядок
Суд вынес приговор экс-руководителю МКУ Хайрулле Избасарову за растрату в Новосибирске
5/03/24 12:39
Общество
«Расцветай на Красном»: продуманная среда под любой сценарий жизни в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»
5/03/24 12:21
Недвижимость
На ледовой «Арене» предложили создать филиал хоккейной школы «Сибирь»
5/03/24 12:17
Спорт
Студенты старших курсов могут пройти оплачиваемую стажировку в ВТБ
5/03/24 11:30
Бизнес
Популярное
Россияне неожиданно бросились опустошать автомобильный рынок
5/03/24 16:24
Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
5/03/24 13:52
Минздрав: Эти граждане должны явиться на диспансеризацию
5/03/24 9:58
В мире фастфуда можно найти блюда, которые не наносят вреда здоровью
4/03/24 14:18
С 1 марта начали действовать новые ограничения по ипотеке
4/03/24 11:09
В Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума
4/03/24 9:52
Новости компаний
Вклад «Доход» Банк Уралсиба вошел в Топ-10 выгодных долгосрочных вкладов
5/03/24 11:08
Банк Уралсиб выплачивает клиентам КИВИ Банка только страховое возмещение
4/03/24 10:33
Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024
1/03/24 17:45
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня карьеры» в Новосибирском государственном аграрном университете
1/03/24 9:15
АО «РЭС» наращивает инвестиции в развитие электросетей Новосибирской области
1/03/24 9:00
Сибиряки увеличили суммы вкладов
29/02/24 16:33

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Март 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска