Прокуратура предложила мэрии ограничить движение большегрузов в Новосибирске

Новосибирская прокуратура предложила городской администрации ограничить движение большегрузов в городе.

В надзорном ведомстве считают, что помимо снегопада, причиной дорожных пробок в городе стало круглосуточное движение крупногабаритного грузового транспорта.

— В целях обеспечения эффективности организации дорожного движения прокурором города Новосибирска внесено предложение о разработке и принятии нормативного правового акта, временно ограничивающего въезд и движение по территории города грузовых транспортных средств массой более 12 тонн, что позволит решить актуальную для города проблему с загруженностью городских улиц, — сообщили в городской прокуратуре.

Разработка и принятие нормативного правового акта поставлена в прокуратуре на контроль.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирск побил рекорд по пробкам 2023 года. Из-за непрекращающегося в регионе снегопада на улицах города образовались 11 бальные заторы.