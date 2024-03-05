Новая программа по борьбе с сахарным диабетом принята в Новосибирской области

На заседании правительства Новосибирской области под председательством Андрея Травниковая 4 марта был одобрен проект постановления по борьбе с сахарным диабетом на 2024-2025 годы. О продолжении борьбы с диабетом Президент РФ Владимир Путин заявил в Послании Федеральному Собранию.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов пояснил, что программа принята в соответствии с новым федеральным проектом. Министр подчеркнул, что проект включает пять направлений, в числе которых дооснащение оборудованием для выявления сахарного диабета, организация школ пациентов, имеющих сахарный диабет, повышение квалификации медицинских работников, обеспечение детей, больных сахарным диабетом первого типа системой непрерывного мониторинга глюкозы, а также научное, техническое развитие в области эндокринологии.

― Региональная программа рассчитана до 2025 года. Основные задачи ― профилактика факторов риска развития заболевания, улучшение качества оказания медицинской помощи, материально-технической базы, привлечение специалистов в первичном звене, организация работы межрайонных эндокринологических центров, – прокомментировал Константин Хальзов.

После подписания документ будет опубликован на сайте правительства.