Вход в дендропарк останется бесплатным

Плата за вход в дендропарк в Заельцовском районе с граждан взиматься не будет. Такое поручение губернатор области адресовал в рамках оперативного совещания министру экологии и природных ресурсов Андрею Даниленко. Напомним, что на протяжении последних нескольких дней в СМИ, со ссылкой на федеральные нормативно-правовые акты, появлялась информация о предстоящем введении платы за вход в дендропарк. Это подтвердил на совещании и сам министр. Он сообщил, что уже определены 17 льготных категорий граждан, с которых плата взиматься не будет (изначально предполагалось, что ее размер составит 60 рублей с человека).

— Был подготовлен проект постановления для общественного обсуждения, — сообщил министр. — Если новосибирцы выскажутся против, то платного входа не будет.

Еще один аргумент министра в пользу платности входа касался возможных претензий природоохранной прокуратуры.

— Странный и ненужный путь вы избрали, — прокомментировал это решение губернатор области. — Если хотите узнать мнение людей — спросите горожан, спросите депутатов. К примеру, лично я — против. Прежде чем поддерживать порядок в дендропарке, его нужно там навести.

Напомним, что на минувшей неделе многие кандидаты в депутаты заксобрания и горсовета Новосибирска направили официальные обращения на имя главы региона, где от имени своих избирателей высказались против платного входа в дендропарк. Общественники в соцсетях прогнозировали, что эта тема может стать основой для новых акций протеста в регионе.

«Дендрологический парк», расположенный на территории Зайльцовского района Новосибирска, является особо охраняемой природной территорией регионального значения, памятником природы областного значения. Граничит с Заельцовским бором (граница проходит по левому берегу реки Ельцовка 2-ая). Основан в 1946 году как садоводческое общество мичуринцев, где проводились плановые работы по интродукции декоративных растений. С 1946 по 1964 год территория дендрария входила в состав земель Центрального ботанического сада. В дендрарии были размещены более 350 видов и форм деревьев и кустарников. При переезде в 1964 году Ботанического сада в Академгородок коллекционный фонд дендрария сохранялся и поддерживался Ботаническим лесничеством Новосибирского лесхоза. Памятник природы занимает 166,5855 га, в том числе дендрарий — 10 га, говорится на сайте областного минприроды. На территории находятся компактными группами более 150 сохранившихся видов деревьев и кустарников, не произрастающих в Западной Сибири. Это орех маньчжурский, дуб черешчатый, вяз гладкий, аморфа кустарниковая, бархат амурский и другие. Территория дендрария представлена развитой дорожно-тропиночной сетью общей протяженностью более 10 км, из них 5 км — прогулочные аллеи. Мероприятия по охране и использованию памятника природы осуществляет подведомственное министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области учреждение — ГАУ НСО «Новосибирская авиабаза».

Фото с сайта dproos-nso.ru