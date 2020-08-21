Рекламодателям
ПроНедвижимость
Выборы 2020

Честные выборы через админресурс?

Хроника избирательной кампании-2020.
  • 21/08/2020, 19:30
Автор: Евгения Серёгина
Честные выборы через админресурс?
Общественная палата Новосибирской области планирует организовать подписание соглашения с политическими партиями о формировании движения за честные выборы

Призрак «навальнизма» по району рыскал

Одним из резонансных событий текущей кампании на минувшей неделе стал полуподпольный визит в Новосибирск Алексея Навального, о котором сообщил ряд региональных СМИ и телеграм-каналов. Отмечалось, что он посетит один из жилмассивов города, но внятных подтверждений этого визита не последовало, за исключением нескольких размытых фото какого-то мужчины, личность и местонахождение которого идентифицировать проблематично.

Скудные сведения о визите оказались и у координатора коалиции «Новосибирск 2020» Алексея Мазура. Об этом он сообщил в эфире своего интернет-канала.

 По моим данным, Навальный был в Новосибирске два дня и снимал какие-то фильмы, кого-то разоблачал, я знаю не больше, чем вы,  сообщил Мазур зрителям, отвечая на их вопрос.  Прочитал в соцсетях, что Навального видели на стройках. Не могу порадовать пространным рассказом про Навального.

Не более информированными оказались и представители штаба Навального в Новосибирске.

 Даже для волонтеров официально не анонсировали ничего,  сообщили в штабе Навального, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.

Карты раскрыл только лидер новосибирских навальнистов Сергей Бойко, продемонстрировав несколько фото с Навальным в центре города, Академгородке, на встрече со сторонниками.

 Алексей приезжал к нам в гости на пару дней,  сообщил Бойко.  Но мы же не можем сделать большой публичный митинг и в зале большом встречаться во время эпидемии. Алексей мне предложил: «Давай поговорим с коллегами, обсудим ход избирательной кампании и немного снимем видео про Новосибирск?». Я говорю: «Хочешь тихонечко, так давай тихонечко». Тихонечко не получилось: СМИ и телеграм-каналы единороссов с коммунистами взорвались: «Приезжает Навальный! Зачем приезжает? Что будет делать?».

20 августа стало известно, что Алексей Навальный во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо. Самолет приземлился в Омске, и политик был доставлен в реанимацию.

Коалиция имени ботсада

Несмотря на то, что, как говорится, «птичка в гнезде…», а именно решение о возможной плате за посещение дендропарка в Заельцовском районе находится на стадии рассмотрения и последующего обсуждения, кандидаты в депутаты заксобрания и горсовета от разных политических сил наперегонки стали высказывать этому свое «нет».

 Для жителей Заельцовского района дендропарк  одно из любимых мест для прогулок, отдыха на природе, восстановления сил, занятий спортом,  сообщает в письме губернатору кандидат-самовыдвиженец Илья Поляков.  Дендропарк является памятником природы областного значения и по праву считается народным достоянием. Инициатива взимать плату за вход вызывает отрицательную реакцию зальцовцев. Введение платы за вход может ограничить возможности посещения для малоимущих и других граждан, слабо защищенных материально.

От Полякова не отстают и его «заклятые друзья» — кандидаты от КПРФ Андрей Жирнов, Валерий Науменко и Ян Бурдинский.

 Очевидно, что в случае принятия положительного решения о введении платного входа в дендрологический парк город ожидает мощный социальный взрыв,  сообщают они в официальном письме на имя губернатора Травникова и министра природных ресурсов Даниленко.  Жители Заельцовского района уже вовсю демонстрируют свой негатив в отношении такого предложения, и в случае такого решения, можно гарантировать, будут выходить на митинги, отстаивая свою позицию.

В защиту прав заельцовцев на бесплатные прогулки по дендропарку высказались также представители оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко и Алексей Мазур, единоросс, депутат горсовета Владислав Люмин.

В настоящее время плата с посетителей дендропарка не взимается.

 До вступления в силу соответствующего постановления регионального правительства,  уточняют в правительстве Новосибирской области. — Проект проходит публичные обсуждения на портале электронной демократии региона.

Листовочные баталии

Помимо эпизодов баннерных войн  в Заельцовском и Ленинском районах, о которых мы рассказывали ранее, стали известны новые факты порчи агитпродукции кандидатов. В том же Ленинском районе удалось, что называется, схватить за руку некую гражданку, срывавшую листовки кандидата в заксобрание от КПРФ, депутата Романа Яковлева.

 Люди не голосуют, он мне не нужен,  заявляет гражданка представителю штаба КПРФ на видео, которое Яковлев разместил на своей странице.  Я вообще вправе не разрешать на своем доме клеить, понял? Я тебя сфотографирую и отправлю в администрацию. Вот мои три дома, я знаю, как они голосуют.

Администрацию помянули и на видео, размещенном на одном из новосибирских сайтов. Там какой-то мужчина срывает агитплакаты лидера списка партии «Родина» Вячеслава Илюхина, затем на камеру сообщает автору видео, что делает это по поручению администрации. В какой администрации и кто ему поручил это сделать — из видео не понять.

 Мне часы сказали отрабатывать по суду, 240 часов,  рассказывает герой видео.  В администрации сказали — обрывать. Фамилию (Сказавшего. – Ред.) не знаю. В администрации сидит начальник, не помню даже, как его зовут.

Пока данная информация официально не подтвердилась.

А вот кандидат в горсовет по округу №38 в Октябрьском районе Инна Ильиных (ЛДПР), наоборот, получила листовку странного содержания.

 Инна только похоронила отца, но смогла найти в себе силы и пришла на встречу, чтобы обсудить проблемы других людей,  рассказывает однопартиец Ильиных, кандидат по Дзержинскому району Евгений Прохоров.  Во время встречи с избирателями Инна получила от неизвестного мужчины в маске и перчатках пакет, на котором было написано «Лично для Ильиных И.С.». В пакете было фото вырытой для похорон отца могилы с надписью: «Обман и подлость издревле считались большим грехом!!! Расплата не заставила себя долго ждать. Королевна и это только начало!!!».

Соглашение о честных выборах

Новосибирские единороссы на минувшей неделе предложили региональной Общественной палате организовать подписание соглашения с политическими партиями о формировании движения за честные выборы. Об этом сообщает пресс-служба областного  правительства со ссылкой на председателя общественной палаты Галины Гридневой.

 К нам обратилось региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой организовать на площадке Общественной палаты подписание соглашения со всеми политическими партиями, принимающими участие в избирательной кампании, за честные и прозрачные выборы. Таким образом, сформируется целое движение «За честные выборы 2020»,  рассказывает Гриднева.  Планируем круглый стол «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов». Пригласим представителей партий, которые будут участвовать в выборах, широкий круг экспертов.

Политические технологии: адмресурс и спойлеры

К слову о честности выборов: примечателен тот факт, что партия единороссов и ее инициатива, пусть и через общественную палату, в период агитационной кампании анонсируется на правительственном сайте. Как уже ранее сообщалось, правительственные релизы уже не первую неделю являются одной из информационных площадок депутатов-единороссов, упоминаемых едва ли не чаще, чем глава региона и областные руководящие чиновники.

Своим видением честной выборной кампании губернатор и входящий с ним в первую тройку списка единороссов спикер зксобрания Андрей Шимкив поделились на встрече со своими однопартийцами в городе Обь в начале августа.

 Здесь руководители садиков, школ,  обратился Шимкив к участникам встречи.  Я прошу вас поработать, нам есть, что сказать, тем более городу Оби есть, что сказать, начиная с концессии по отоплению, по количеству садиков и так далее… В заксобрании многие знают такой тонкий механизм, когда у нас большинство, легче проводить все решения. Мы идем на это и хотим попросить вас, чтобы вы включились в кампанию и помогли избрать депутатов.

Председатель заксобрания намекнул, что единороссовские мандаты на территории города — это залог для последующего финансирования решения местных насущных вопросов и задач.

 Для вашего города еще очень много надо,  предупредил спикер регионального парламента жителей города Обь.  Подтопления  это страшная штука. Но мы своими руками выдавали разрешения, отсыпали трассы, строили склады, еще что-то. Сейчас мы вынуждены принимать большие программы с большими деньгами, чтобы как-то из этой ситуации выйти.

Вторым условием для решения этих задач должно стать сохранение сильно потеплевших в свое время отношений представительной и исполнительной властей, о чем, в свою очередь, заявил губернатор.

 Эти отношения можно сохранить только в том случае, если у партии «Единая Россия» во всех органах власти будет большинство,  заявил глава региона.  По округу, в который входит территория Оби, стоит задача  два мандата. Эта задача исполнима. С нашей стороны поддержка будет полная.

Следующий блок выступления, так и названный — «более откровенно», глава региона посвятил уже последствиям для муниципалитета, если кандидаты от партии не будут избраны.

 У нас четко просчитано, какое количество жителей Оби сегодня готово прийти и проголосовать за «Единую Россию»,  продолжил губернатор.  Мы четко понимаем, кто эти люди. В этом нам помогло голосование по поправкам в Конституцию.

Что касается основных соперников единороссов — кандидатов от КПРФ, то, несмотря на весь админресурс, имеющийся на территории областного центра, коммунисты его не используют, по крайней мере, так публично.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Фото редакции

141

Популярное с сайта

В Новосибирске за сутки COVID-19 заболели 53 человека

В Новосибирске за сутки COVID-19 заболели 53 человека

21/08/2020, 12:33
Еще 6 пациентов скончались.
База «ПТК-30» продана с торгов крупному застройщику

База «ПТК-30» продана с торгов крупному застройщику

21/08/2020, 11:57
Покупателем имущества банкротящегося новосибирского девелопера Владимира Коновалова стала ГК «Расцветай».

«Расцветай на Красном»: квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

21/08/2020, 11:51
Застройщик отрыл продажи квартир в доме №8 первой очереди ЖК «Расцветай на Красном». В новостройке две блок-секции: 9 и 12 этажей.

Актуальный разговор

«В нынешнем состоянии вакцину от COVID-19 массово применять нельзя»

«В нынешнем состоянии вакцину от COVID-19 массово применять нельзя»

Все материалы
Новости

До конца декабря работы по четвертому мосту будут выполнены на 20%

21/08/2020, 18:34

Борис Титов: В городе происходит уничтожение НТО

21/08/2020, 18:06

Ситимобил запустил региональный офис в Новосибирске

21/08/2020, 16:16

Из Новосибирска открыты прямые рейсы в Турцию

21/08/2020, 15:29

«В нынешнем состоянии вакцину от COVID-19 массово применять нельзя»

21/08/2020, 13:55

В Новосибирске за сутки COVID-19 заболели 53 человека

21/08/2020, 12:33

База «ПТК-30» продана с торгов крупному застройщику

21/08/2020, 11:57

«Расцветай на Красном»: квартиры в 5 минутах от станции метро «Заельцовская»

21/08/2020, 11:51

Коронавирусная господдержка подогрела интерес и цены на недвижимость

21/08/2020, 11:08

Конкуренция за руководящие должности ужесточается

21/08/2020, 10:54

Каталог недвижимости

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес-календарь

На руководителя МКУ заведено уголовное дело за вымогательство взятки

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска