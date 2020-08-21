Честные выборы через админресурс?

Призрак «навальнизма» по району рыскал

Одним из резонансных событий текущей кампании на минувшей неделе стал полуподпольный визит в Новосибирск Алексея Навального, о котором сообщил ряд региональных СМИ и телеграм-каналов. Отмечалось, что он посетит один из жилмассивов города, но внятных подтверждений этого визита не последовало, за исключением нескольких размытых фото какого-то мужчины, личность и местонахождение которого идентифицировать проблематично.

Скудные сведения о визите оказались и у координатора коалиции «Новосибирск 2020» Алексея Мазура. Об этом он сообщил в эфире своего интернет-канала.

— По моим данным, Навальный был в Новосибирске два дня и снимал какие-то фильмы, кого-то разоблачал, я знаю не больше, чем вы, — сообщил Мазур зрителям, отвечая на их вопрос. — Прочитал в соцсетях, что Навального видели на стройках. Не могу порадовать пространным рассказом про Навального.

Не более информированными оказались и представители штаба Навального в Новосибирске.

— Даже для волонтеров официально не анонсировали ничего, — сообщили в штабе Навального, отвечая на вопрос корреспондента Infopro54.

Карты раскрыл только лидер новосибирских навальнистов Сергей Бойко, продемонстрировав несколько фото с Навальным в центре города, Академгородке, на встрече со сторонниками.

— Алексей приезжал к нам в гости на пару дней, — сообщил Бойко. — Но мы же не можем сделать большой публичный митинг и в зале большом встречаться во время эпидемии. Алексей мне предложил: «Давай поговорим с коллегами, обсудим ход избирательной кампании и немного снимем видео про Новосибирск?». Я говорю: «Хочешь тихонечко, так давай тихонечко». Тихонечко не получилось: СМИ и телеграм-каналы единороссов с коммунистами взорвались: «Приезжает Навальный! Зачем приезжает? Что будет делать?».

20 августа стало известно, что Алексей Навальный во время перелета из Томска в Москву почувствовал себя плохо. Самолет приземлился в Омске, и политик был доставлен в реанимацию.

Коалиция имени ботсада

Несмотря на то, что, как говорится, «птичка в гнезде…», а именно решение о возможной плате за посещение дендропарка в Заельцовском районе находится на стадии рассмотрения и последующего обсуждения, кандидаты в депутаты заксобрания и горсовета от разных политических сил наперегонки стали высказывать этому свое «нет».

— Для жителей Заельцовского района дендропарк — одно из любимых мест для прогулок, отдыха на природе, восстановления сил, занятий спортом, — сообщает в письме губернатору кандидат-самовыдвиженец Илья Поляков. — Дендропарк является памятником природы областного значения и по праву считается народным достоянием. Инициатива взимать плату за вход вызывает отрицательную реакцию зальцовцев. Введение платы за вход может ограничить возможности посещения для малоимущих и других граждан, слабо защищенных материально.

От Полякова не отстают и его «заклятые друзья» — кандидаты от КПРФ Андрей Жирнов, Валерий Науменко и Ян Бурдинский.

— Очевидно, что в случае принятия положительного решения о введении платного входа в дендрологический парк город ожидает мощный социальный взрыв, — сообщают они в официальном письме на имя губернатора Травникова и министра природных ресурсов Даниленко. — Жители Заельцовского района уже вовсю демонстрируют свой негатив в отношении такого предложения, и в случае такого решения, можно гарантировать, будут выходить на митинги, отстаивая свою позицию.

В защиту прав заельцовцев на бесплатные прогулки по дендропарку высказались также представители оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко и Алексей Мазур, единоросс, депутат горсовета Владислав Люмин.

В настоящее время плата с посетителей дендропарка не взимается.

— До вступления в силу соответствующего постановления регионального правительства, — уточняют в правительстве Новосибирской области. — Проект проходит публичные обсуждения на портале электронной демократии региона.

Листовочные баталии

Помимо эпизодов баннерных войн в Заельцовском и Ленинском районах, о которых мы рассказывали ранее, стали известны новые факты порчи агитпродукции кандидатов. В том же Ленинском районе удалось, что называется, схватить за руку некую гражданку, срывавшую листовки кандидата в заксобрание от КПРФ, депутата Романа Яковлева.

— Люди не голосуют, он мне не нужен, — заявляет гражданка представителю штаба КПРФ на видео, которое Яковлев разместил на своей странице. — Я вообще вправе не разрешать на своем доме клеить, понял? Я тебя сфотографирую и отправлю в администрацию. Вот мои три дома, я знаю, как они голосуют.

Администрацию помянули и на видео, размещенном на одном из новосибирских сайтов. Там какой-то мужчина срывает агитплакаты лидера списка партии «Родина» Вячеслава Илюхина, затем на камеру сообщает автору видео, что делает это по поручению администрации. В какой администрации и кто ему поручил это сделать — из видео не понять.

— Мне часы сказали отрабатывать по суду, 240 часов, — рассказывает герой видео. — В администрации сказали — обрывать. Фамилию (Сказавшего. – Ред.) не знаю. В администрации сидит начальник, не помню даже, как его зовут.

Пока данная информация официально не подтвердилась.

А вот кандидат в горсовет по округу №38 в Октябрьском районе Инна Ильиных (ЛДПР), наоборот, получила листовку странного содержания.

— Инна только похоронила отца, но смогла найти в себе силы и пришла на встречу, чтобы обсудить проблемы других людей, — рассказывает однопартиец Ильиных, кандидат по Дзержинскому району Евгений Прохоров. — Во время встречи с избирателями Инна получила от неизвестного мужчины в маске и перчатках пакет, на котором было написано «Лично для Ильиных И.С.». В пакете было фото вырытой для похорон отца могилы с надписью: «Обман и подлость издревле считались большим грехом!!! Расплата не заставила себя долго ждать. Королевна и это только начало!!!».

Соглашение о честных выборах

Новосибирские единороссы на минувшей неделе предложили региональной Общественной палате организовать подписание соглашения с политическими партиями о формировании движения за честные выборы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на председателя общественной палаты Галины Гридневой.

— К нам обратилось региональное отделение партии «Единая Россия» с просьбой организовать на площадке Общественной палаты подписание соглашения со всеми политическими партиями, принимающими участие в избирательной кампании, за честные и прозрачные выборы. Таким образом, сформируется целое движение «За честные выборы 2020», — рассказывает Гриднева. — Планируем круглый стол «Роль институтов гражданского общества в обеспечении чистоты и прозрачности выборов». Пригласим представителей партий, которые будут участвовать в выборах, широкий круг экспертов.

К слову о честности выборов: примечателен тот факт, что партия единороссов и ее инициатива, пусть и через общественную палату, в период агитационной кампании анонсируется на правительственном сайте. Как уже ранее сообщалось, правительственные релизы уже не первую неделю являются одной из информационных площадок депутатов-единороссов, упоминаемых едва ли не чаще, чем глава региона и областные руководящие чиновники.

Своим видением честной выборной кампании губернатор и входящий с ним в первую тройку списка единороссов спикер зксобрания Андрей Шимкив поделились на встрече со своими однопартийцами в городе Обь в начале августа.

— Здесь руководители садиков, школ, — обратился Шимкив к участникам встречи. — Я прошу вас поработать, нам есть, что сказать, тем более городу Оби есть, что сказать, начиная с концессии по отоплению, по количеству садиков и так далее… В заксобрании многие знают такой тонкий механизм, когда у нас большинство, легче проводить все решения. Мы идем на это и хотим попросить вас, чтобы вы включились в кампанию и помогли избрать депутатов.

Председатель заксобрания намекнул, что единороссовские мандаты на территории города — это залог для последующего финансирования решения местных насущных вопросов и задач.

— Для вашего города еще очень много надо, — предупредил спикер регионального парламента жителей города Обь. — Подтопления — это страшная штука. Но мы своими руками выдавали разрешения, отсыпали трассы, строили склады, еще что-то. Сейчас мы вынуждены принимать большие программы с большими деньгами, чтобы как-то из этой ситуации выйти.

Вторым условием для решения этих задач должно стать сохранение сильно потеплевших в свое время отношений представительной и исполнительной властей, о чем, в свою очередь, заявил губернатор.

— Эти отношения можно сохранить только в том случае, если у партии «Единая Россия» во всех органах власти будет большинство, — заявил глава региона. — По округу, в который входит территория Оби, стоит задача — два мандата. Эта задача исполнима. С нашей стороны поддержка будет полная.

Следующий блок выступления, так и названный — «более откровенно», глава региона посвятил уже последствиям для муниципалитета, если кандидаты от партии не будут избраны.

— У нас четко просчитано, какое количество жителей Оби сегодня готово прийти и проголосовать за «Единую Россию», — продолжил губернатор. — Мы четко понимаем, кто эти люди. В этом нам помогло голосование по поправкам в Конституцию.

Что касается основных соперников единороссов — кандидатов от КПРФ, то, несмотря на весь админресурс, имеющийся на территории областного центра, коммунисты его не используют, по крайней мере, так публично.

Напомним, что выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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