Входные двери с терморазрывом: на страже комфорта в вашем доме

Последний аспект наилучшим образом реализован в дверях с терморазрывом, рекомендованных для обустройства дверных проемов с улицы в жилые помещения. Так называют изолирующую прослойку, исключающую охлаждение внутренней поверхности дверного полотна. Тщательно продуманная конструкция и подбор подходящих материалов делают такие входные двери идеальной защитой внутреннего пространства от холода и ледяного ветра, а также до минимума снижают утечку ценного тепла.
Соединение внутренней и наружной части двери через специальный теплоизолирующий материал препятствует взаимному теплообмену между ними. Поэтому внутренние элементы не остывают, выводя на улицу дорогостоящую тепловую энергию. Терморазрыв может располагаться как в полотне, так и в коробе, но оптимальным для регионов с холодными зимами считаются модели, где изолирующий слой имеется и в коробке, и в полотне. Приобретение таких дверей избавляет владельца от лишних затрат на отопление и необходимости обустройства в доме дополнительной тамбурной зоны, что может быть невозможным из-за особенности планировки помещения.
В числе основных достоинств моделей данной группы стоит обозначить:
При условии грамотного монтажа дверь сумеет продемонстрировать свои положительные качества и защитит дом от холода и сырости.
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