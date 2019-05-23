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Новосибирский школьник в тройке лучших хакатона «Академии искусственного интеллекта»

Призовой фонд в размере одного миллиона рублей разделили между собой 10 финалистов из разных регионов России.
  • 23/05/2019, 15:01
Новосибирский школьник в тройке лучших хакатона «Академии искусственного интеллекта»

В Москве во второй раз состоялось финальное мероприятие просветительского проекта благотворительного фонда «Вклад в будущее», реализуемого при поддержке Сбербанка, — хакатон по машинному обучению «Академии искусственного интеллекта» для школьников, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Отличный результат — третье место — показал Роман Потемин (МАОУ «Лицей №176»), его наставник — четверокурсник ФПМИ Тимур Фатыхов. Роман участвует в хакатоне второй раз и за год, прошедший между соревнованиями, ему с наставником удалось так нарастить компетенции, чтобы подняться с 89 (в 2018 году) на 3 место, став лучшим среди участников из Новосибирска.

Призовой фонд в размере одного миллиона рублей разделили между собой 10 финалистов из разных регионов России. Новосибирск отметился в десятке дважды. В рамках хакатона школьникам предлагалось построить алгоритм, который сможет определить опытность игрока в популярной компьютерной игре Dota 2 по статистике матчей. Десять участников награждены по итогам финала сертификатами на мечту номиналом 100 тысяч рублей. Кроме того, все победители получили возможность пройти обучение в Летней школе Физтех-лицея. Первое место занял Артем Михеев из Сосновоборска, Красноярский край, второе место — Денис Воркожоков из Калининграда.

Участниками хакатона стали учащиеся 7—11-х классов из всех регионов России (от Калининграда до Находки), успешно прошедшие соревнование (первый этап) на сайте академии. Всего в финале приняли участие 100 школьников, 42 из них — во второй раз, в их числе и победитель прошлого года — Александр Мамаев из Челябинска. Самому юному финалисту — 13 лет, самому старшему — 18.

Мероприятия академии проходили с 12 марта этого года. В онлайн-этапе приняли участие 2438 человек из 84 регионов России и 12 стран: Китая, США, Франции, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Финляндии, Украины, Латвии, Эстонии, Чехии, Грузии.

Фото предоставлено факультетом прикладной математики и информатики

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