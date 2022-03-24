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Мэрия отложит снос нестационарных торговых объектов до конца 2022 года

  • 24/03/2022, 14:00
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет только о тех киосках, которые были установлены на законных основаниях, но срок договора на их размещение истек.

На заседании городского штаба антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса предприниматели вновь подняли вопрос о наложении моратория на демонтаж нестационарных торговых объектов. Судя по словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина, муниципалитет решил это предложение поддержать.

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— Сегодня в перечне на демонтаж находятся 227 нестационарных объектов коммерческого назначения. Их них 78 размещены по ранее действовавшим договорам и стали самовольными, так как у них истекли сроки действия договоров. 149 — самовольщики, которые разбрасываются по ночам и в выходные дни, не платят ни копейки налоговых поступлений в бюджет и выявлены в ходе контрольных мероприятий, — заявил Витухин.

По его словам, по первой категории НТО решения по демонтажу будут отменены, а новые НТО не станут выноситься на рассмотрение комиссии. Эти решения будут действовать до 31 декабря 2022 года.

— Мы понимаем ситуацию, уже подготовлены все документы, и в ближайшее время они будут переданы на подпись мэру. Также готовим срочное предложение по внесению изменений в положение о размещении в НТО №1316 на рассмотрение сессии горсовета. Надеемся, что вынесем его на апрельскую сессию, — говорит чиновник. — Что касается второй категории НТО, то против таких нарушителей никакой мониторинг действовать не будет.

Кроме того, департамент внес изменения в нормативно-правовой акт по соответствию нестационарных торговых объектов единому архитектурному облику. По этой норме все НТО в городе должны были приведены в соответствие к 1 июля 2022 года. Этот срок сдвинут до 1 января 2023 года. Все изменения прошли согласование, и в ближайшее время документ также будет передан на подпись мэру.

— На финальной стадии — постановление по бесплатному предоставлению площадок для летних кафе с единственным требованием: рестораторы должны убирать территорию, где находятся летники, — добавил Витухин.

Помимо этого, в мэрии проводятся юридические консультации с тремя департаментами относительно продления договоров аренды, которые часть предпринимателей заключали на 3 года, часть — на 7 лет.

— Чтобы никто не потерялся и получил эти меры поддержки, мы проводим консультации с профильными департаментами, — добавил чиновник.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть добавил, что жители предъявляют много претензий к внешнему облику города, в том числе в муниципалитет поступает много вопросов по поводу уличной торговли

— Однако в условиях особой экономической ситуации на первый план выходит не эстетическое восприятие, а экономические проблемы. Поручаю максимально ускорить подготовку прохождения документов и их согласование, чтобы подписать их максимум во вторник на следующей неделе, — заявил Локоть.

Исполнительный директор НОО «ОПОРА РОССИИ», вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева отмечает, что ассоциация и «ОПОРА РОССИИ» уже неоднократно выходили с предложением о моратории на демонтаж нестационарных объектов торговли и услуг. Она подчеркнула, что во многих ситуациях речь идет о предпринимателях, которые работали на законных основаниях, но в силу независящих от них причин не смогли продлить договор. С ними сыграло злую шутку несовершенство правового регулирования.

— Последнее обращение было направлено в мэрию и губернатору области в начале марта. Глава региона поддержал предложения «ОПОРЫ РОССИИ», отметив, что мораторий не требует выделения средств из бюджета. До этого мы выдвигали предложение о моратории на демонтаж два месяца назад на заседании в Минпромторге региона, где присутствовали представители муниципалитета. Конечно, мы рады, что в мэрии Новосибирска нас услышали, — говорит Кошелева. —  Однако мы также хотели бы ознакомиться с документами по остальным предпринимателям, нестационарные  объекты которых по-прежнему планируют демонтировать, чтобы оценить, действительно ли они установлены самовольно. Надеемся, что в мэрии нам в этом не откажут.

Кроме того, собеседник редакции отметила, что «ОПОРА РОССИИ» и ассоциация сейчас прорабатывают предложение на федеральный уровень по поводу амнистии тех НТО, которые устанавливались санкционированно, которые ведут деятельность, платят за фактическое пользование земельными участками, ссылаясь на старые договоры, в которых трудоустроены сотрудники, заключены договоры на поставку продукции.

— По нашим данным, речь идет о большом количестве НТО по всей стране. Они не могут пролонгировать договоры по независящим от них причинам. Хотим предложить ввести в их отношении амнистию по аналогии с дачной или гаражной, — пояснила Наталия Кошелева.

По данным департамента, с 2018 года в Новосибирске вынесено 2101 решение по демонтажу самовольных нестационарных объектов коммерческого использования. 1874 объекта демонтированы, из них 1021 собственниками самостоятельно, а 673 принудительно, силами муниципалитета.

Напомним, на минувшей неделе на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы СМИ, говорил о необходимости ввести мораторий на снос НТО в Новосибирске, чтобы поддержать бизнес в сложной экономической ситуации.

Фото Евгении Серегиной

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : нестационарные торговые объекты демонтаж господдержка власть бизнес


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