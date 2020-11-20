Выдачи кредитных карт в Новосибирской области продолжают сокращаться

Банки выдали в октябре 2020 года 653 тыс. кредитных карт, что на 27% меньше, чем в октябре 2019 года. По сравнению с сентябрем текущего года выдачи сократились на 13%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

— За 10 месяцев 2020 года банки выдали 6,4 млн кредиток – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — констатировали в ОКБ.

Отмечается, что сокращение кредитования зафиксировано во всех из 30 регионов, лидирующих по количествам выдач кредитных карт. По сравнению с сентябрем наибольшее падение зафиксировано в Нижегородской области (-18%), Саратовской области (-17%), Башкортостане, Югре и Москве (по -16%). В годовом выражении (по сравнению с октябрем 2019 года) – в Московской области и Хабаровском крае (по -34%), Воронежской области (-33%) и Югре (-32%).

В Новосибирской области в октябре выдано 16,6 тысяч кредитных карт. Это на 14% меньше по сравнению с сентябрем текущего года и на 23% — по сравнению с октябрем прошлого года.

— Выдачи кредитных карт росли до октября ежемесячно, восстанавливаясь после апрельского падения. В октябре с наступлением второй волны коронавируса этот тренд оказался сломлен. Скорее всего, банки вновь ужесточили свои кредитные политики в этом сегменте розничного кредитования, видя в нем повышенные риски, что и привело к сокращению выдач, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

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