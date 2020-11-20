Более 27 километров новосибирских теплосетей продиагностировали энергетики с начала отопительного сезона

Десятки метров тепломагистралей ежедневно, круглый год обследуют специалисты новосибирской службы контроля и антикоррозийной защиты теплосетей с помощью специальных приборов.

В этом году проинспектировали 27,7 км теплосетей методами неразрушающего контроля и выявили 81 повреждение. В 2019 году за этот же период проверили 19,7 км тепловых сетей и выявили 78 дефектов.

Специалисты новосибирской службы неразрушающего контроля и антикоррозийной защиты теплосетей, как правило, используют несколько методов и приборов для точного определения места дефекта, места утонения металла трубы: акустическая томография, ультразвуковая толщинометрия, метод бесконтактной магнитометрической диагностики, осмотр внутренней поверхности трубопроводов, выявление мест сквозных повреждений с помощью системы телеинспекции ROVVER и другие.

Учитывая высокую степень износа теплосетей в Новосибирске, современные методы диагностики трубопроводов позволяют вовремя выявить критические дефекты трубопроводов тепловых сетей и приступить к устранению повреждения сразу после обнаружения.

Благодаря обследованиям трубопроводов удается обнаруживать дефект до того, как он проявил себя и повлек серьезные последствия в виде аварий и отключений.

Анализ полученной информации о состоянии тепломагистралей позволяет более эффективно планировать ремонты на последующие годы.

Всего, с начала ОЗП 2020-2021 по состоянию на 20 ноября количество дефектов составило 833. Устранено уже 801 повреждение.

Фото: пресс-служба компании