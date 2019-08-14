Выдувное оборудование. Виды, особенности и области применения

Чаще всего используется оборудование из Китая, которое обладает широкими функциональными возможностями, высокими показателями надежности и стабильности. При этом аппараты такого типа стоят относительно недорого. Благодаря современным технологиям можно за короткий промежуток времени наладить полный цикл производства.

Где купить выдувное оборудование в России?

В России поставками и наладкой работы выдувного оборудования занимается компания «Ис-мак». В ассортименте компании на странице http://www.is-mac.ru/catalog/vyduvnoe-oborudovanie.html есть различное выдувное оборудование для производства изделий из пластмассы. Специалисты и сотрудники компании помогут с выбором оборудования, и подскажут какие аппараты лучше всего подойдут для той или иной деятельности.

Особенности работы оборудования

Производственный цикл состоит из двух важных этапов. Сначала исходный материал разогревается до необходимой температуры. После этого при помощи оборудования формируются трубки нужной длины. После этого подается воздух под давлением и формируется необходимая форма изделия. При этом необходимо контролировать каждый этап работы, для того чтобы добиться максимального результата.

Сферы применения

Выдувное оборудование применяется в самых различных сферах деятельности. Можно производить практически любые полые изделия из пластмассы. Такая линия может быть налажена на предприятии любого масштаба и направления деятельности. Выдувные аппараты используют при производстве следующих видов продукции:

при производстве пластиковых бутылок. Это может быть выгодное вложение средств или установка линии на собственном предприятии. В любом случае такая тара всегда будет актуальной, благодаря своему удобству и невысокой стоимости;

при изготовлении канистр из пластика различного объема. Такие изделия широко используются не только в быту, но и в сельском хозяйстве, на различных предприятиях;

при изготовлении бочек;

на фабриках по производству детских игрушек из пластмассы;

при производстве баночек и флаконов для парфюмерии, бытовой химии, медикаментов;

при изготовлении изделий для автомобилей. Может выступать как отдельная линия на предприятиях автомобильной промышленности;

при производстве упаковки для пищевой промышленности;

применяются в нефтехимической отрасли.

Это только часть областей деятельности и производства, в которых может применяться современное выдувное оборудование. Важно понимать, что с каждым годом востребованность такой продукции становится все большей.

Этапы производства

Современная линия может обеспечить производство самой различной продукции. При этом объем готовых емкостей может достигать 2000 литров. Обладая небольшими габаритами, линия может обеспечить длительную и стабильную работу в любой области деятельности.

Можно выделить наиболее важные этапы технологического процесса:

исходное сырье измельчается в экструдере и расплавляется;

после этого готовый материал подается в открытую форму;

формируется заготовка нужной формы и необходимого размера;

одна часть заготовки сваривается, с другой стороны формируется отверстие.Подается сжатый воздух под давлением для формирования формы изделия;

расплав соприкасается с холодными стенками камеры и охлаждается, принимая окончательную форму;

емкость отправляется на окончательную обработку, которая заключается в удалении острых краев, заусенцев и так далее.

Современная выдувная линия состоит сразу из всех необходимых для производства частей. Благодаря этому можно легко обеспечить производство необходимого объема продукции даже при небольшом объеме свободного пространства.

Оснащение той или иной линии зависит в основном от целей ее использования. Чем сложнее производство, тем больше технологических моментов. Необходимо учитывать и то, что для производства габаритных изделий необходимо более сложное оборудование. Поэтому крайне важно правильно подходить к вопросам выбора и настройки оборудования.