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Грузооборот на ЗСЖД в июле в целом снизился

Но объем контейнерных перевозок продолжает расти.
  • 14/08/2019, 13:13
Грузооборот на ЗСЖД в июле в целом снизился

По оперативной информации, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе – июле 2019 года составила 182,3 млн тонн грузов, что соответствует показателю, достигнутому в январе – июле прошлого года. Основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили с начала года в объеме 139,5 млн тонн, что на 1,6% меньше, чем в январе – июле 2018 года. Грузооборот с начала 2019 года составил 175,4 млрд тарифных тонно-км (+0,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 218,7 млрд тонно-км (+0,4%), передает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Погрузка в июле 2019 года, по оперативным данным, на магистрали составила 25,7 млн тонн, что на 3% меньше, чем в июле прошлого года. Грузооборот за июль составил 24,4 млрд тарифных тонно-км, что на 6,3% меньше, чем в июле 2018 года. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время составил 30,2 млрд тонно-км, что на 6,6% меньше показателя июля 2018 года.

При это, по данным службы корпоративных коммуникаций, в январе – июле 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 202,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 103,3 тыс. ДФЭ (+1,4%), в транзитном — 30 тыс. ДФЭ (+25,6%), в экспортном — 43,5 тыс. ДФЭ (+8,9%), в импортном — 26 тыс. ДФЭ (в 2,3 раза больше). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – июле выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,5% и составила 109,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,9 млн тонн грузов, +2,7%). Больше всего выросли объемы контейнерных перевозок следующих грузов: лесные грузы —17,8 тыс. (+23,8%), разные продовольственные товары — 6,1 тыс. ДФЭ (+17,4%), хлопок — 4,3 тыс. (рост в 25,8 раза), продукты перемола — 3,2 тыс. ДФЭ (+34,4%), бумага — 2,6 тыс. (рост в 2 раза), зерно — 2,1 тыс. (рост в 2,5 раза), химические и минеральные удобрения – 2,5 тыс. (+70,6%). По объему перевозки на первом месте химикаты и сода — 26,3 тыс. ДФЭ (-9% к уровню января – июля 2018 года).

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