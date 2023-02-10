Выезд из России будут контролировать системой распознавания лиц за 830 млн рублей

Российские власти установят систему распознования лиц на выезде из России. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок.

Камеры распознания лиц появятся на границе России с Китаем («Забайкальск», «Пограничный» и «Краскино»), с Польшей и Литвой («Багратионовск», «Мамоново», «Чернышевское»), а также на границе с Казахстаном («Маштаково», «Орск», «Сагарчин»).

По информации в техническом задании, система призвана анализировать «изображение лиц» водителей с целью идентификации. Она будет автоматически сравнивать лица водителей с данными, которые хранятся в «биометрической базе данных или в определенном списке». Отмечается, что контроль будет круглосуточным.

Срок поставки оборудования — 25 ноября 2023 года.

Осенью прошлого года издание «Ъ» сообщало, что систему распознавания лиц, помимо уже существующих в Москве и Санкт-Петербурге, установят в других городах России. При этом уточнялось, что весь видеопоток с камер российских городов будет направлен в столицу.

Ранее редакция сообщала, что для пересечения границы РФ на машине, придется резервировать дату и время. Впоследствии в Госдуме уточнили, что мера коснется только грузового транспорта.

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