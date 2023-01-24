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Чтобы пересечь границы РФ на машине, придется резервировать дату и время

  • 24/01/2023, 11:52
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Чтобы пересечь границы РФ на машине, придется резервировать дату и время
Предположительно система начнет работать уже с 1 марта. Однако полноценный её запуск запланирован до 1 марта 2024 года.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию инфраструктуры Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ», в соответствии с которыми предусматривается предварительное резервирование даты и времени для пересечения границы РФ на автомобиле, передает ТАСС.

Планируется, что водители смогут бесплатно резервировать дату и время через платформу государственной информационной системы электронных перевозочных документов, подведомственной Минтрансу.

Согласно поправкам, правительство РФ утвердит перечень требований, которые будут предъявляться по отношению к обустройству участков дорог у пунктов пропуска через границу. Речь идет о площадках с твердым покрытием для стоянки с подъездами, освещением, урнами, бесплатными туалетами, а также техническими средствами, с помощью которых можно будет зарезервировать дату и время пересечения госграницы.

Ранее редакция сообщала, что Toyota и Lexus отзывает более 47 тысяч автомобилей в РФ.

Фото Сибирского филиала Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП)

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : поправки в закон законодательство граница РФ Госдума авто


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