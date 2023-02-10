В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура по погибшим при обрушении части дома на ул. Линейной

По словам заместителя министра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, сегодня в четырех стационарах Новосибирска продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил вчера после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной, сообщает телеграм-канал Новосибирь.

Лада Шалыгина уточнила, что двое пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильное тяжелое. Двоих, после обследования и оказания необходимой помощи, уже выписали на амбулаторное лечение. Всем остальным пациентам оказывается вся необходима медпомощь.

На Линейной, 39 до сих пор ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим жильцам дома, сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В связи с произошедшим 9 февраля обрушением части дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске имеются человеческие жертвы. Глава региона подписал постановление «Об объявлении траура на территории Новосибирской области» 10 февраля. Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших.

— Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого, — сказал губернатор.

Согласно постановлению, в день траура на всей территории региона приспустят флаги Новосибирской области. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано приспустить флаги муниципальных образований региона. Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории области, предлагается отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске задержаны подозреваемые по уголовному делу о взрыве газа на Линейной.

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