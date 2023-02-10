Рекламодателям

В Новосибирской области 10 февраля объявлен день траура по погибшим при обрушении части дома на ул. Линейной

  • 10/02/2023, 12:00
Автор:
взрыв газа на Линейной
Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории региона, предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Лады Шалыгиной, сегодня в четырех стационарах Новосибирска продолжают лечение семь пациентов из числа тех, кто поступил вчера после взрыва газа в пятиэтажке на Линейной, сообщает телеграм-канал Новосибирь.

Лада Шалыгина уточнила, что двое пациентов находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильное тяжелое. Двоих, после обследования и оказания необходимой помощи, уже выписали на амбулаторное лечение. Всем остальным пациентам оказывается вся необходима медпомощь.

На Линейной, 39 до сих пор ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим жильцам дома, сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В связи с произошедшим 9 февраля обрушением части дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске имеются человеческие жертвы. Глава региона подписал постановление «Об объявлении траура на территории Новосибирской области» 10 февраля. Андрей Травников выразил соболезнования родным и близким погибших.

— Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого, — сказал губернатор.

Согласно постановлению, в день траура на всей территории региона приспустят флаги Новосибирской области. Органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области рекомендовано приспустить флаги муниципальных образований региона. Организациям, теле- и радиокомпаниям, учреждениям культуры, расположенным на территории области, предлагается отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске задержаны подозреваемые по уголовному делу о взрыве газа на Линейной.

Фото: pixabay.com — webandi

76

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : траур Минздрав НСО Взрыв газа на Линейной Андрей Травников


Спецоперация на Украине

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах
10/02/23 10:52
Мобилизованным предпринимателям продлили отсрочку платежей за аренду
9/02/23 17:26
Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Смена регионального оператора

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

Пока ее обязанности переданы «Спецавтохозяйству»
Читать статью >>
Парковые проекты

Парковые проекты Новосибирской области превзошли ожидания по налогам

Даже по итогам 9 месяцев 2022 года.
Читать статью >>
Новая форма для бойцов СВО

Новая форма для бойцов СВО произвела фурор в Телеграм-каналах

Одежду будет шить «Опытно-конструкторское бюро Гардарика», которое принадлежит сыну замруководителя Росимущества 22-летнему Артему Степаненко.
Читать статью >>
новый терминал Толмачево

Новый пассажирский терминал открылся в аэропорту Новосибирска

Участие в открытие по видеосвязи принял президент России Владимир Путин.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алла Литвинова, директор и основатель HR-центра Аллы Литвиновой, HR-эксперт, бизнес-тренер

Алла Литвинова: Жена в шкафу порядок навела — не могу найти брюки и прийти на собеседование

HR-эксперт — о ключевых трендах рынка труда, а также лайфхаках в решении задач, которые стоят перед кадровиками новосибирских компаний.
Все материалы
Лента новостей

«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора

10/02/2023, 14:30

Ильдар Бикмаев стал новым директором департамента образования Омска

10/02/2023, 14:28

МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом пассажиров нового терминала аэропорта Толмачево

10/02/2023, 13:04

Банки прекратили выдавать льготные кредиты на бензиновые машины

10/02/2023, 12:57
Популярное

В России полностью запретят видео- и аудиозаписи фильмов в кинотеатре

09/02/2023, 13:18

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16
Новости компаний

В аэропорту Толмачёво открылся новый терминал при финансовом участии Сбербанка

10/02/2023, 14:49

ВТБ предупреждает о новой схеме мошенников с фейковым приложением в AppStore

10/02/2023, 11:46

Клиенты Сибирского банка взяли на личные нужды больше 225 млрд рублей

09/02/2023, 18:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска