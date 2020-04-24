Банк Акцепт заключил первый кредитный договор на выплату заработной платы предприятию под 0% годовых

23 апреля 2020 года АО «Банк Акцепт» подписал первый кредитный договор по программе Минэкономразвития на выдачу кредитов малому и микробизнесу на заработную плату сотрудникам с целью поддержки и сохранения занятости – под 0% годовых. Напомним, что Банк Акцепт одним из первых среди 14-ти российских банков был аккредитован по данной программе и уже в первые дни работы по ней получил более 15 заявок от представителей малого бизнеса на получение данной поддержки. Сейчас банк продолжает принимать заявки и готов оказать помощь вашему бизнесу.

Подробности уточняйте у менеджеров по тел: 8 800 100 27 37 или на сайте банка.

Банк Акцепт уже 30 лет успешно работает на рынке, преодолевает кризисы и поддерживает предприятия и население в самые сложные периоды. Поэтому без лишней скромности мы можем заявить, что АО «Банк Акцепт» – банк, которому можно доверить будущее!

СПРАВКА: Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать свое 30-летие. Обслуживает физических и юридических лиц.