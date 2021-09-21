Выгодная ипотека в Банке Акцепт: первоначальный взнос от 10%!

Оформите ипотеку на вторичном рынке с первоначальном взносом от 10%!
Условия:
Также напоминаем, что до 1 июля 2022 года Банк Акцепт предлагает льготную ипотеку на новостройки по госпрограмме со ставкой от 5,85% годовых. Первоначальный взнос по этому виду ипотеки также снижен и составляет от 15%!
Условия:
Вы можете оставить онлайн-заявку на ипотеку либо обратиться в один из офисов Банка Акцепт.
Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото предоставлено пресс-службой банка
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