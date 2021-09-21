Выгодная ипотека в Банке Акцепт: первоначальный взнос от 10%!

Оформите ипотеку на вторичном рынке с первоначальном взносом от 10%!

Условия:

оформление ипотеки на вторичное жилье для покупки квартиры/апартаментов/комнаты;

первоначальный взнос от 10%*;

ставка от 8,3% годовых;

сумма до 6 млн. руб. (для Московского региона до 15 млн. руб.);

срок до 25 лет.

Также напоминаем, что до 1 июля 2022 года Банк Акцепт предлагает льготную ипотеку на новостройки по госпрограмме со ставкой от 5,85% годовых. Первоначальный взнос по этому виду ипотеки также снижен и составляет от 15%!

Условия:

приобретение квартир в новостройках;

сумма – до 3 млн. руб.;

срок – до 25 лет;

первоначальный взнос от 15%;

ставка сохраняется на весь срок кредитования.

Вы можете оставить онлайн-заявку на ипотеку либо обратиться в один из офисов Банка Акцепт.

Подробности по телефону 8-800-100-27-37 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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