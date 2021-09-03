Яхта, парус: Tele2 дарит новосибирцам прогулки на теплоходе

Специальное предложение от Tele2 действует до 19 сентября 2021 года в салонах связи Новосибирска. Подключаясь к тарифу «Мой онлайн+» или «Везде онлайн», клиент получает купон на бесплатную экскурсионную прогулку на теплоходе по Оби «От Новониколаевска до Новосибирска». Программа посвящена истории города. Отдыхающие увидят речные пейзажи, познакомятся с интересными фактами о Новосибирске, сфотографируются на фоне Бугринского моста. Экскурсии проходят по понедельникам и средам.

Обменять купон на билет можно до 29 сентября 2021 года (включительно) в офисе компании «Речфлот» по адресу улица Добролюбова, 2Б. Подробности – в салонах связи Tele2. Предложение действует при приобретении новой SIM-карты и подключении к тарифам «Мой онлайн+» или «Везде онлайн».

Tele2 поддерживает образ жизни клиентов и предлагает тарифы для тех, кто привык активно пользоваться мобильным интернетом и голосовой связью. На тарифе «Везде онлайн» за 500 рублей в месяц клиенты в Новосибирске получают 40 Гб быстрого интернета, безлимитные звонки внутри Tele2 и 400 минут на остальные номера России. В тариф «Мой онлайн+» с абонентской платой 450 рублей включены 30 Гб интернета, безлимитные звонки внутри Tele2 и 600 минут на остальные номера России. На обоих тарифах можно безлимитно пользоваться популярными соцсетями и мессенджерами.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2: