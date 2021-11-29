Вылечи кожу и отдохни, как на море

Кожа — самый большой орган человеческого тела. Эта «одежда» защищает нас от внешних воздействий, микробов, ультрафиолета, она чувствует прикосновения, холод и жару, она — резервуар воды и питательных веществ. И она же — зеркало, в котором отражаются неполадки организма. О том, как вернуть здоровье коже, корреспондент Infopro54.ru узнал в лечебно-оздоровительном санатории «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa).

Дерматовенеролог Елена Ивлева-Дунтау, врач высшей категории с 38-летним стажем, отмечает, что сейчас люди сталкиваются с проблемами кожи гораздо чаще, чем несколько лет назад.

— Причин тому много, — говорит Елена Павловна. — Кожа отражает внутренние проблемы организма: желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, гормональные сдвиги, к тому же подключаются инфекционные заболевания и стресс. В последние два года пандемия и карантин перекроили прежние уклады жизни, это надо учитывать, плюс осложнения после перенесенного COVID-19. Причем острый период сейчас длится долго, трудно поддается коррекции, требует дополнительного лечения и реабилитационных мероприятий.

Медицинская база в санатории «Парус Резорт» для восстановления здоровья отличная. Здесь оборудовано одно из самых больших физиотерапевтических отделений в Новосибирской области.

— В остром периоде больные к нам не поступают, для этого есть стационарная помощь в Новосибирске и области. Мы занимаемся в основном реабилитацией и предотвращением последствий после перенесенных заболеваний, того же ковида. Это комплекс мер, в который входит очень многое: от лечебной физкультуры, помогающей укрепить организм и повысить оксигинацию, до «морских купаний», — рассказывает Елена Ивлева-Дунтау.

Посещение бассейна, наполненного водой с солью Мертвого моря, — это уникальная процедура, которую вряд ли можно найти в радиусе пяти тысяч километров от Новосибирска. А в «Парус Резорт» она есть. Искупался, вышел из воды, растянулся на шезлонге — и загорай. По-научному — принимай светолечение. Но эффект в итоге такой, словно побывал в Израиле или в Таиланде и отдохнул с наибольшим эффектом и для настроения, и для здоровья.

Полезно всем, но людям с экземами, дерматитами, псориазом, микозами, выраженной сухостью кожи просто необходимо! Есть также грязи, рапа и еще многое из сферы физиолечения.

Конечно, не всякое кожное заболевание поддается полному исцелению. Но долгой ремиссии можно достигнуть даже при псориазе.

— Псориаз — это длительно текущее хроническое заболевание, наша цель — научить больного жить с ним. Чтобы не было обострений, нужна диета, ограничивающая жирное, острое, майонез, — в этом 90% успеха, — констатирует собеседник редакции. — Мы нашим пациентам подробно рассказываем о том, каким должен быть рацион, а для прибывающих на санаторное лечение отдельно готовится стол. Стараемся отвести больного от гормональных мазей, потому что поначалу они дают хороший эффект, но потом высыпания станут еще больше, а через некоторое время эти препараты вообще перестают действовать. А если приучить к здоровому образу жизни, эффект будет обязательно. К тому же сейчас мы можем воздействовать лазером на псориатические бляшки — у нас есть самая современная импортная лазерная установка, какой нет еще ни в одной клинике города и области.

Важно, что лечат в «Парус Резорт» не только отдыхающих по санкурпутевкам, но и любого человека, обратившегося за амбулаторно-поликлинической помощью. Здесь есть отличные врачи, самое современное оборудование, передовое оснащение, а главное — доброжелательное отношение к клиенту. Кроме того, в «Парус Резорт» — красивый интерьер и отсутствие очередей.

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