Вынесен приговор фигурантам дела о картельном сговоре в Новосибирске

Сегодня Октябрьский районный суд г. Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местных жителей 63-летнего Якова Кузнецова и 64-летнего Александра Мартынюка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере).

— В суде установлено, что до 07.12.2015 директор ООО «Компания ФИТО» Мартынюк и руководитель ООО «Терра» Кузнецов устно заключили соглашение о поддержании минимального снижения цены либо минимального снижения цены контракта при участии в электронных аукционах, объявленных ФГБУ «НМИЦ им.ак. Мешалкина». Бизнесмены также договорились об исходе торгов, определив какое из возглавляемых ими обществ и по какому «лоту» будет победителем. Так они разделили товарный рынок на территории Новосибирской области между двумя юридическими лицами, создав картель, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в результате созданного Мартынюком и Кузнецовым картеля совершено ограничение конкуренции на территории Новосибирской области.

— С 07.12.2015 по 19.09.2017 Мартынюк и Кузнецов осуществили поддержку на 437 аукционах на организацию поставки лекарственных средств, медицинских изделий, пищевых продуктов и оказание услуг по перевозке лекарственных средств для нужд ФГБУ «НМИЦ им. Академика Мешалкина», впоследствии, заключив в электронной форме контракты с бюджетным учреждением. Общая сумма дохода их фирм с декабря 2015 года по декабрь 2017 года составила более 426 млн. рублей, — уточнили в прокуратуре.

Вину в совершенном преступлении Кузнецов и Мартынюк не признали.

— Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Кузнецова и Мартынюка к 2 годам лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года). Кроме того, по приговору суда Кузнецов и Мартынюк должны выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей (каждый), — рассказали в пресс-службе.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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