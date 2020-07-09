Единороссы утвердили кандидатов в заксобрание и горсовет Новосибирска

«Говорить о единодушии в рядах единороссов нельзя»

По результатам первого этапа конференции реготделения партии «Единая Россия» определены кандидатуры в заксобрание области и горсовет Новосибирска. Как следует из итогового протокола счетной комиссии конференции под руководством председателя Карасукского районного совета Юрия Объедко, в голосовании приняли участие все 115 делегатов конференции. При голосовании за партийный список кандидатов в заксобрания в урне обнаружилось 114 бюллетеней, признан недействительным 1, за список проголосовали 112 единороссов, против — 1. Результаты голосования за кандидатов по округам не сильно отличаются, разве что недействительными признаны два бюллетеня, в поддержку кандидатов высказались 112 участников конференции, голосовавших против не оказалось. Однако, как следует из обращения к однопартийцам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, говорить о единодушии в рядах единороссов нельзя. По его словам, это может не лучшим образом сказаться на результатах партии на предстоящих выборах.

— Пока не погасим внутрипартийные конфликты, победить будет сложно, — считает Турчак. — Мы должны все «топоры войны» закопать не только до 13 сентября, не только до подсчета голосов, не только до голосования в новом составе заксобрания, но и не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время. У нас не выборы ради выборов. Мы формируем фундамент развития региона на ближайшие 5 лет, мы переформатируем команду губернатора.

Если говорить непосредственно о кандидатах-«локомотивах» в заксобрание от «Единой России», то, как и ранее анонсировалось, первую «тройку» партсписка возглавили секретарь реготделения партии, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Карелин и председатель заксобрания Андрей Шимкив.

— Наша задача — не полагаться на численное преимущество перед другими партиями, а использовать его в полной мере, — заявил Травников, предваряя голосование. — Мы должны вовлекать в нашу работу как можно больше людей.

Работники образования исчезли из результатов праймериз

Если сравнить состав территориальных групп кандидатов-единороссов, утвержденных конференцией, с результатами предшествующего ей внутрипартийного голосования, то по значительной части групп они разнятся. В частности, обращает на себя внимание исчезновение из итоговых списков ранее заявленных руководителей и сотрудников образовательных и культурных учреждений. Теперь списки по ряду групп выглядят следующим образом.

Территориальную группу №1 (Кыштовский, Венгеровский, Чановский и Купинский районы) возглавил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов. За ним следуют депутат, директор ОАО «Сибиар» Виктор Кушнир, председатель Чановского районного совета Владимир Шнайдер и председатель Совета женщин Венгеровского района Галина Сазонова. Сазоновой уступила место в списке заведующая Чановским детдомом №1 Оксана Басонова, покинувшая список.

Во главе территориальной группы №2 (Усть-Таркский, Татарский и Чистоозерный районы) оказался зампредседателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Сергей Титков, «откомандированный» партийцами с соседнего округа №4 (Барабинский и Здвинский районы), на территории которого он в нынешнем созыве избран и работает. Также сюда вошли глава Усть-Таркского района Александр Турлаков, директор ООО «Жемчужина» Тофиг Гусейнов и региональный координатор проекта «Детский спорт в СФО» Александр Борматов, кандидатура которого, согласно данным праймериз, изначально на указанной территории не рассматривалась.

Группу №3 возглавил сенатор Владимир Лаптев. Стоит отметить, что данная территория большей частью находится под «ведомством» коммунистов — здесь, помимо единоросса, председателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению, руководителя областного управления Пенсионного фонда РФ Александра Терепы, избраны и работают два депутата от КПРФ — Сергей Зарембо и Ашот Рафаэлян. По информации агентства ЦДЖ, отправляя Лаптева в качестве потенциального депутата на этот округ, единороссы дают ему шанс остаться в политике, поскольку позиции сенатора значительно ослабели за последнее время. Также в группу входят директор ООО «НКН» Юрий Кошкин, директор ООО «Гранит» Илья Воронов и директор ледовой арены «Факел» Андрей Колмагоров. Данная группа, по сравнению с итогами предварительного внутрипартийного голосования, претерпела существенные изменения. Вначале Колмагоров занимал четвертую позицию, третью — директор Куйбышевского культурно-досугового центра Нелли Мусаева (Кошкин — третью). Воронов занимал шестую строчку рейтинга, между ним и Колмагоровым на пятом месте находилась директор централизованной библиотечной системы Северного района Алла Ковган.

Группу №4 (Барабинский и Здвинский район) на выборах представят директор школы №93 Денис Судариков, директор ООО «Здвинское ДСУ» Роман Зибницкий, директор по развитию ООО «МедТорг» Дмитрий Франчук и главврач областного онкодиспансера, экс-министр здравоохранения Олег Иванинский. Ранее расклад предполагался полностью противоположным: Иванинский занимал первую позицию, за ним следовали Зибницкий, Судариков и Франчук.

Во главе группы №5 (Баганский район) встал Александр Терепа, за которым следуют директор молодежного драматического театра «На окраине» Александр Кобец, директор ОАО «Вознесенское» Геннадий Чмурин и директор ЗАО «Верный путь» Павел Болдырь. Из списка выпали ранее находившиеся на четвертом и пятом местах заведующая Баганским детсадом №2 «Солнышко» Светлана Алтухова и директор Благодатской СОШ Карасукского района Вадим Гаврик.

Группа №6 (Краснозерский, Карасукский и Кочковский районы) представлена заместителем директора по сельскому хозяйству ООО «Бийский сахар», заместителем председателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денисом Субботиным, председателем совета Краснозерского райпо, также депутатом заксобрания Василием Иваковым (ставшим лидером среди своих коллег по уровню доходов по итогам 2019 года). Ранее очередность Субботина и Ивакова в списке была обратной. Третью позицию в группе занял Юрий Объедко, за которым следует главврач Кочковской ЦРБ Владимир Новиков. Из списка выбыли занявший по итогам внутрипартийного голосования третье место директор ООО «Рубин» Егор Кин и пропустивший вперед Новикова директор ДЮСШ Краснозерского района Алексей Трегубов.

Группу №8 (Убинский, Каргатский, Доволенский и Чулымский районы) возглавил действующий депутат, гендиректор ЗАО «Озерское» Сергей Гайдук. За ним следуют директор Владимировской средней школы Елена Почуева, гендиректор АО «Доволенский лесхоз» Владимир Горшков и глава администрации Каякского сельсовета Чулымского района Ольга Дурнева. Список покинули председатель совета директоров ЗАО «Коченевская птицефабрика», председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, директор ЗАО «Ильинское» Александр Головчун и методист краеведческого музея Убинского района Николай Кортузов.

Группа №10 (Коченевский и часть Чулымского района) под руководством гендиректора ООО «Новосибирскагропромдорстрой», депутата Александра Барсукова не досчиталась директора Чулымского районного центра соцобслуживания Сергей Троянова (четвертое место). Сейчас за Барсуковым по списку следуют глава Осиновского сельсовета Чулымского района Галина Никитенок, зампредседателя Коченевского поселкового совета Татьяна Машукова и директор АО «ПРОДО птицефабрика Чикская» Андрей Биль.

На двух кандидатов — главного энергетика ООО «Алмаз» Александра Мандрико (четвертое место) и директора ООО «Водоканал» Артура Шотта (пятое место) — «похудела» группа №12 (Бердск) под руководством зампредседателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирины Диденко. Напомним, что в текущем созыве Диденко представляла фракцию КПРФ в Заельцовском районе. Второе место в группе занял председатель горсовета Бердска Валерий Бадьин, третье — директор МКУ «Управление образования и молодежной политики Искитима» Вячеслав Бесхлебный. Наконец, замыкает группу руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области Владимир Гончарик, «потеснивший», таким образом, двух выбывших кандидатов.

В группе №13 (Сузунский, части Искитимского и Черепановского районов) не «досчитались» ведущего библиотекаря сельской библиотеки поселка Керамкомбинат Ольги Савиной (четвертое место). Однако замена оказалась, если можно так сказать, равноценной. Савину сменила еще одна культработник, балетмейстер Посевнинского ДК Елена Богданова. Список группы возглавляет председатель комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректор ООО «Глобальные строительные технологии» Евгений Покровский. За ним следуют директор детского оздоровительно-образовательного центра «Патриот» Любовь Полтавская, главврач Сузунской ЦРБ Владимир Утенков и уже упомянутая Елена Богданова.

Одной из метаморфоз групп №14 (Маслянинский и часть Черепановского района) стал переход с возможного второго на четвертое место директора МКУК «Маслянинская централизованная библиотечная система» Светланы Литвиновой и одновременный подъем на третье с непроходного седьмого места главврача Черепановской ЦРБ Натальи Талалаевой. Второй метаморфозой стало исчезновение из списка сразу трех кандидатов, ранее занимавших позиции между Литвиновой и Талалаевой, — директора Черепановского районного молодежного центра Ирины Ботвинко, директора Черепановской СОШ №5 Геннадия Феоктистова и педагога-психолога Маслянинской СОШ №3 Николая Витта. Список возглавляет экс-спикер заксобрания, директор по внешним связям ООО «СтандартСтройКомплекс» Иван Мороз, за ним следует экс-председатель комитета по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректор ООО «Первый строительный фонд» Майис Мамедов.

Лифт снизу вверх можно наблюдать и в группе №15 (Тогучинский и часть Мошковского района). С восьмого на второе место поднялся гендиректор ОАО «Новосибирскавтодор» Юрий Бондаренко, занявший место за лидером списка, председателем комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике, исполнительным директором АО «МариинскАвтодор» Федором Николаевым. Третье и четвертое места заняли директор ЗАО «Политотдельское» Виктор Буцин и директор Тогучинского психоневрологического интерната Владимир Гаммершмидт. Таким образом, «за бортом» оказались ранее находившиеся между Гаммершмидтом и Бондаренко директор ОАО им. Чапаева Игорь Агеенко, гендиректор санатория «Тогучинский» Галина Кирикова и преподаватель Мошковской ДЮСШ Александр Цымбал.

Менее болезненными оказались перестановки в группе №16 (Бердск), не «досчитавшейся» только директора УК «Прогресс» Андрея Пилько (четвертое место), он уступил дорогу лидеру бердских единороссов Ольге Назаренко. Также произошла рокировка главы Бердска Евгения Шестернина и депутата заксобрания, директора лицея №6 Зои Родины: сейчас Шестернин занимает первую строчку в списке, Родина — вторую, до этого их очередность была противоположной. Третье место осталось за исполнительным директором АО «Бердский электромеханический завод» Борисом Арутюновым.

А что же в городе?

В областном центре столь масштабных пертурбаций в группах не наблюдается. В плане наиболее знаковых рокировок и метаморфоз в составе территориальных групп в Новосибирске можно, в частности, отметить округ №20 (Дзержинский район), где с шестого на первое место «взлетел» замначальника летно-испытательной станции ПАО Компания «Сухой» Валерий Поташов. За ним следуют директор ООО «Стройстандарт» Евгений Медведев, заведующая детсадом №373 «Скворушка» Яна Волченко и лидер дзержинских единороссов, гендиректор ООО Сибирская компания «Регион» Сергей Капишников.

(Калининский район) со второго на первое место поднялся замначальника отдела АО Механический завод «Искра» Сергей Скрыпник, поменявшийся местами с Евгенией Щетинкиной, о которой из информации на сайте предварительного голосования известно только то, что она уроженка Владивостока с высшим педагогическим образованием. Примечательно, что на этом же округе в Калининском районе намерен участвовать в выборах и начальник Скрыпника, исполнительный директор «Искры» Сергей Кондратьев, заявившийся в качестве самовыдвиженца и разместивший на территории района свои агитационные баннеры. Третье место в списке, как и планировалось, занимает технический директор ООО «Гало» Павел Доронин. С четвертого места выбыл частный предприниматель Евгений Крайнов, освободивший место беспартийному ветерану военной службы Николаю Новикову.

С шестого на четвертое место в группе №29 (Ленинский район) шагнул технический директор АО «Сибиар» Виктор Плутахин. Первые три места занимают зампредседателя комитета заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам, гендиректор ТПК «Бухгалтер» Дмитрий Козловский, зампредседателя комиссии горсовета Новосибирска по наказам избирателей, директор по развитию ООО «КПД-Газстрой-инвест» Кирилл Покровский и председатель комиссии горсовета Новосибирска по бюджету и налоговой политике, директор ФГАУ НМИЦ «Микрохирургия глаза им. академика С.Н.Федорова» Валерий Черных. Выбыли ранее находящиеся между Черных и Плутахиным старший диспетчер транспортного отдела УК единого заказчика ЖКХ и строительства Николай Семенов и помощник одного из депутатов заксобрания Лариса Заяц.

Вторым и третьим местами поменялись в группе №32 (Октябрьский и Первомайский районы) депутат заксобрания, директор ООО «Сибирь-Н» Алексей Александров и директор школы №55 Александр Дмитриев. Во главе группы остался вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, а на четвертом месте — начальник отдела снабжения ООО «Теплоэнергомонтаж» Олег Лавроненко.

Аналогичная рокировка прошла и в группе №33 (Октябрьский район). Вторым и третьими местами поменялись руководитель городского штаба МГЕР Василий Носков и директор лицея №185 Игорь Онищенко. Кроме того, с пятого на четвертое место поднялась главврач роддома №2 Ирена Дремова, «потеснив» из списка начальника производства ООО «Сибшнур» Дмитрия Венгловского.

В группе №34 (Октябрьский район) не «досчитались» начальника управления по СФО Центра охраны промышленности ФГУП «Охрана» Росгвардии Андрея Кумова (третье место), благодаря чему в список попал директор школы №216 Александр Ситников, завершивший список. Во главе группы остался депутат заксобрания, директор ООО «Соболь» Сергей Конько, на втором месте — замглавврача по медчасти ГБУЗ НСО «ГКБСМП № 2» Алексей Щелкин. На место выбывшего Кумова заступил старший тренер спортшколы олимпийского резерва Андрей Киткин.

Группа №35 (Первомайский район) осталась без изменений. Но она примечательна тем, что ее возглавляет сенатор, экс-губернатор Новосибирской области, экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Также в составе группы в выборах примут участие депутат заксобрания, советник начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Александр Козлов, депутат горсовета Новосибирска Евгений Панферов и начальник сервисного локомотивного депо «Инская» Андрей Сизов.

Новые (и не очень) имена

Среди одномандатников, помимо депутатов текущего созыва, избранных на территории того или иного округа, появятся также знакомые их жителям действующие депутаты, «перекроившиеся» из бывших «списочников». К таковым, в частности, относятся ранее упоминаемые Василий Иваков (округ №6), Александр Морозов (№8) председатель комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, гендиректор ЗАО «Птицефабрика Октябрьская» Олег Подойма (№7 Новосибирский район), ранее избиравшийся по списку партии на территории округа №17 (Кольцово, Мошковский и Новосибирский районы) и Елена Тырина (№15).

Однако на значительной части округов появились и новые кандидаты от «Единой России», в настоящий момент депутатами не являющиеся. К таковым относятся сенатор Владимир Лаптев (№3), главврач областного онкодиспансера Олег Иванинский (№4), директор гимназии №1 Искитимского района Ильгиза Лотфуллина (№11, Искитимский район), глава Бердска Евгений Бадьин (№12), главврач областной клинической больницы Анатолий Юданов (№18).

Что касается Новосибирска, то жители Дзержинского района, как и пять лет назад, смогут вновь в качестве кандидата в депутаты увидеть ушедшего в уполномоченные по правам предпринимателей Николая Мамулата (№22).

Однако несколько кандидатов в депутаты заксобрания — действительно новые в этом качестве лица. Так, на(Железнодорожный район) поборется за мандат директор Новосибирского медколледжа Светлана Домахина. Одним из ее соперников станет уже отметившийся в областной избирательной комиссии самозанятый Роман Мурзин («Новые люди»). Пока другие одномандатники, по данным избиркома, на этом округе не зарегистрированы. В настоящий момент округ представляет советник мэра Новосибирска, коммунист Сергей Клестов. О его возможном участии в предстоящих выборах информации пока нет.

Как ранее сообщалось, на(Заельцовский район) единороссы выставляют замдиректора СГУПС Алексея Рассказова. Его соперником уже наверняка станет действующий депутат округа, еще один советник мэра Андрей Жирнов. Кроме того, в качестве самовыдвиженца здесь выступит работающий в текущем созыве во фракции ЛДПР председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. О желании поучаствовать в выборах избирком также уведомил директор ООО «Зал славы» Александр Котельников («Новые люди»).

На округе №23 выдвинута заведующая детсадом №2 Татьяна Бурдина. В настоящий момент заксобрание на округе представляет совладелец ТЦ «Сибирский гигант» Александр Манцуров. Пока неизвестно, будет он участвовать в выборах или нет. Из уже известных потенциальных кандидатов здесь отметился только главврач клинической консультативно-диагностической поликлиники №2 Александр Калиниченко.

На округе №24 (Калининский район) выступит уже ранее упоминаемая Евгения Щетинкина, против которой в качестве самовыдвиженца уже заявился, как сообщалось ранее, исполнительный директор завода «Искра» Сергей Кондратьев. Об участии в выборах заявила и руководитель направления обучения и развития персонала ООО «Обувь России» Кристина Стулова («Новые люди»). В настоящий момент округ в заксобрании представляет уже упомянутый депутат от ЛДПР Илья Поляков.

На округ №33 (Октябрьский район) единороссы предпочли пустить «молодую кровь», выставив кандидатом руководителя городского штаба МГЕР Василия Носкова. Пока его потенциальным соперником является только советник отдела безопасности ООО «СКС» Дмитрий Огнев («Новые люди»). С большой долей вероятности участие в выборах примет и действующий депутат от КПРФ, зампредседателя комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению Евгений Смышляев, чьи баннеры уже размещены на территории округа, а сам депутат активно рассказывает в соцсети о своей работе.

Попробует себя в политике на территории микрорайона Шлюз Советского района наобщественница Анна Незбудей, сменив в ипостаси одномандатника, действующего депутата, научного руководителя ФГБУ «Институт геологии и минералогии им. В.С.Соболева» академика, переведенного в списочники. Здесь же на округе намерен поучаствовать в выборах в качестве самовыдвиженца еще один ученый — ректор НГУ Михаил Федорук. Также об участии в выборах заявила студентка НГАУ Полина Антонова («Новые люди»).

В Центральном и Железнодорожном районе на округе №38 выступит помощница депутата горсовета Новосибирска Сергея Бондаренко Лариса Сухарева. Об участии в выборах на данной территории уже заявили директор ООО «Приятель» Андрей Васин («Новые люди») и индивидуальный предприниматель Денис Родин («За правду»). Действующим депутатом округа в настоящий момент является зампредседателя комитета по строительству, ЖКХ и тарифам Вадим Агеенко (КПРФ).

Из третьих — в первые

Стоит отметить, что на ряде округов в качестве одномандатников «Единая Россия» заявила кандидатов, занявших не первое и даже не второе место по результатам внутрипартийного голосования. Наиболее показателен в этом отношении округ №31 (Ленинский район), одномандатником на котором выставлен занявший пятое место Владимир Карпенко. Опять же в Ленинском районе, только уже с третьего места, на округ №30 шагнул действующий депутат, консультант ООО «Новосибирская служба спасения» Олег Сметанин, впереди которого находились главврач больницы №34 Владимир Ярохно и замдиректора филиала Томского госуниверситета Сергей Салишев. Аналогичную операцию единороссы провели и на округе №21 (Железнодорожный и Заельцовский районы), где в качестве кандидата по округу выставили Светлану Домахину, опередившую так директора АО «Экспресс-пригород» Екатерину Куфареву и депутата горсовета Новосибирска Владислава Люмина.

Наконец, с третьей позиции на первую переместилась на округе №37 (Советский район) Анна Незбудей, «подвинувшая» (вместе с уже упомянутым академиком Николаем Похиленко) технического директора ООО «Роснефтегазстрой-Академинвест» Вячеслава Набивича.

Новые в городе

На 50 округов на выборах в горсовет Новосибирска, помимо действующих в нынешнем созыве депутатов, реготделение партии выставило более 20 «новичков». Так, округ №2 (Дзержинский район) представит от партии директор ООО «Класс» Леонид Лондон, против которого уже заявились на выборы студент РАНХиГС Леонид Лифанов (самовыдвиженец из Новосибирского района) и студентка НГАУДИ Любовь Клименкова («Новые люди»).

На(Дзержинский район) избиратели вновь увидят в качестве кандидата лидера местных единороссов Сергея Капишникова, 5 лет назад проигравшего выборы выдвиженцу КПРФ Георгию Андрееву. По предварительной информации, противостоять Андрееву Капишников будет и в этот раз. Кроме того, о своем участии в выборах избирательную комиссию уже уведомили самовыдвиженец, замгендиректора по производству ОАО «Агат» Андрей Бурык (представляет оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020») и студент НГУЭиУ Дмитрий Попов («Новые люди»).

В Железнодорожном районе на округе №6 дебютирует сторонник партии гендиректор ООО «ГАРТ» Вадим Бауск. Пока против него в качестве соперника заявлен только юрист НРООМСиСД «Вектор» Андрей Андреев.

Дебют предстоит, как и предполагалось, гендиректору ООО «Лукашевская Наталья Витальевна. Частная практика» Наталье Лукашевской, основным соперником которой, по предварительной информации, может стать председатель комиссии горсовета по наказам избирателей Антон Тыртышный. Кроме того, об участии в выборах на этом округе избирком уже уведомили корреспондент «Тайга инфо» Петр Маняхин (самовыдвижение, представляет коалицию), самозанятый Роман Мурзин («Новые люди») и директор ООО «Стройоснова» Аркадий Белов («Родина»).

Кандидату от «Единой России» по округу №8 (Заельцовский район), гендиректору ООО «Эйл пи лоджистик» Александру Пономареву, возможно, тоже предстоит встретиться на округе с действующим депутатом, советником мэра Новосибирска Иваном Конобеевым (КПРФ). Кроме него здесь уже заявились главный редактор телекомпании НТН Мария Лондон (самовыдвижение, коалиция), еще двое самовыдвиженцев — Александр Буцан и директор ООО «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик, а также представитель партии «Новые люди», ранее заявленный по одному из округов в заксобрание, директор ООО «Приятель» Андрей Васин. Пока официально не заявлен, но уже проводит работу на территории округа представитель ЛДПР Василий Стрекалов. Здесь же намерен участвовать и выдвиженец «Родины» Герман Волбат.

Как ранее предполагалось, 10-й округ (Заельцовский район) от единороссов представит юрист ООО «Евразия» Арман Озманян, основным соперником которого может стать, по предварительной информации, депутат горсовета, директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко (КПРФ). На территории округа уже заявили об участии руководитель общественного клуба по реализации социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» Екатерина Шалимова (самовыдвижение) и гендиректор управляющей компании «Формула» Дмитрий Сизых («Новые люди»).

Помощнице депутата, председателя комиссии по муниципальной собственности Сергея Бондаренко Ларисе Сухаревой на округе №12 предстоит дебютировать против пенсионерки Татьяны Гореловой («Новые люди») и трех самовыдвиженцев: директора по строительству ООО «Альянс» Степана Сафонкина, юриста ООО «СМК-недвижимость» Егора Францева и представителя ИП Циплинин Юрия Зимина. Другие возможные соперники еще не уведомили избирком о своем участии.

Еще одна помощница депутата, на сей раз заксобрания, Елена Воронина дебютирует на округе №15 (Калининский район). Против нее уже выдвинулись предприниматель Алексей Куницин (самовыдвижение, коалиция) и артдиректор ООО «Миру — мир» Сергей Бушма («Новые люди»).

Как ранее предполагалось, на округе №17 (Калининский район) выдвинулась воспитатель детского сада Надежда Смирнова. Ее соперниками станут действующий депутат горсовета Леонид Рыбин («Родина»), заместитель директора по экономике и доходам АО «Искра» Сергей Макаров (самовыдвижение) и индивидуальный предприниматель Мария Холодняк (самовыдвижение).

(Калининский район) представит от «Единой России» беспартийный предприниматель Евгений Крайнов. Пока здесь заявился к участию только военнослужащий Александр Тризнов («Новые люди»).

Следующим для единороссовских дебютантов по порядковому номеру станет округ №27 (Ленинский район), который представит руководитель местного отделения партии Олеся Вишленкова. Ее потенциальными соперниками в настоящее время являются директор ООО «Континент» Алексей Иванов (самовыдвижение, коалиция), индивидуальный предприниматель Эдуард Кожемякин (самовыдвижение) и руководитель службы информационных технологий ООО «Учет» Евгений Волосатов («Новые люди»).

На округе №29 в Ленинском районе действующего спикера горсовета Юрия Зарубина заменит директор ООО «МераТех» Денис Кулинич. Пока против него на данной территории заявилась только самозанятая Татьяна Козорез («Новые люди»).

Округ №32 (Ленинский район), как и предполагалось, представит директор спортшколы «Обь» Денис Чаховский, против которого члены коалиции «Новосибирск 2020» выставляют активистку инициативной группы микрорайона «Балластный карьер» Анастасию Сергееву (самовыдвижение). Еще один кандидат на округе — арбитражный управляющий Сибирского центра экспертов антикризисного управления Олег Каманин («Новые люди»).

На округе №33 (Ленинский район) выступит помощница депутата заксобрания Анжела Данилова. В качестве одного из ее соперников уже заявился самовыдвиженец, действующий депутат, генеральный директор ООО «ВИРА» Александр Савельев, представляющий в горсовете «Справедливую Россию». Также кандидатами на округе, по данным избиркома, могут стать самозанятый Владислав Тодоревский («Новые люди») и самозанятый Илья Пуховский (самовыдвижение, коалиция).

Территория округа №34 (Ленинский район) станет площадкой для дебюта предпринимателя Игоря Ильченко, потеснившего действующего депутата Дмитрия Курбатова. Против нового кандидата от партии «Единая Россия» пока только заявилась зоозащитник, ведущий менеджер ООО «ТехноНИКОЛЬ» Милена Варивода.

На округе №38 (Октябрьский район) победителя праймериз, председателя правления фонда поддержки литературного творчества Егора Плитченко в качестве кандидата сменила помощница независимого, а ранее исключенного из фракции КПРФ депутата, заместителя гендиректора ООО «Союз военных строителей» Дениса Плотникова — Маргарита Рахно. Причем одним из соперников Рахно выступит как раз ее начальник, заявившийся на округ в качестве самовыдвиженца. Кроме того, по данным избиркома, на данной территории намерены участвовать в выборах тележурналист НТН Александр Могилин (самовыдвижение, коалиция), самозанятый Арман Садыков («Новые люди») и директор ООО «Интермедиа» Андрей Радаев (самовыдвижение).

На(Октябрьский район) единороссов представит начальник отдела электронного бизнеса ПАО «Банк Левобережный» Илья Такмаков, соперниками которого уже заявлены самозанятый Сергей Майоров (самовыдвижение), менеджер ООО «АЙ-ТИ-СИ» Хельга Пирогова (самовыдвижение) и гендиректор ООО ПК «Светлый город» Сергей Левшенков («Новые люди»)

Представлять партию на 41-м округе (Октябрьский район) единороссы доверили начальнику юридического отдела управляющей компании «Орион-Н» Елене Пермитиной. Ей на округе предстоит встретиться с директором по инвестициям, стратегическому планированию и развитию ООО «Автовокзал-главный» Андреем Гудовским (самовыдвижение), менеджером по продажам ООО «Бриз» Артуром Перевизником («Новые люди»), представителем ООО «НордЛайн» Игорем Леончиковым (самовыдвижение) и пенсионером Владимиром Ларюшкиным (самовыдвижение).

Округ №44 (Первомайский район) достался домохозяйке Екатерине Адамской. Наряду с ней здесь в выборах могут принять участие машинист электровоза локомотивного депо Алексей Немцев (самовыдвижение, коалиция), руководитель отдела ООО «Лаборатория электротехники» Александр Колотвин (самовыдвижение), индивидуальный предприниматель Петр Артемьев («Новые люди»).

Гендиректору АО «Город в городе» Александру Колесникову, выдвинутому на округе №45 (Советский район), предстоит встретиться с действующим депутатом Натальей Пинус (самовыдвижение). Также о своем участии в выборах на этой территории уже заявили студентка НГАУ Полина Антонова («Новые люди») и пенсионер Андрей Кириллов («Родина»). По информации редакции, КПРФ здесь будет представлять журналист Ерлан Байжанов.

Наконец, последнему по порядку округов непарламентскому кандидату в горсовет от «Единой России», помощнице депутата горсовета Анне Водопьяновой досталась, наверное, одна из самых интригующих территорий. Как уже сообщалось, на(Центральный район) могут встретиться лицом к лицу два оппозиционных лидера — вице-спикер горсовета, секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов и координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, уже уведомивший избирком о своем участии в качестве самовыдвиженца от коалиции. Также об участии в выборах заявили индивидуальный предприниматель Александр Толкачев (самовыдвижение) и представитель центра гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь» Анатолий Чернов («Новые люди»).

Напомним, выборы депутатов заксобрания Новосибирской области и депутатов горсовета Новосибирска пройдут в единый день голосования 13 сентября.

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