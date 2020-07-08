Ипотека на покупку дома от 9% годовых

В банке действует специальный продукт «Индивидуальный дом» для клиентов, желающих приобрести собственный дом с участком, осуществить полное погашение задолженности по ранее выданному ипотечному кредиту или оформить кредит под залог имеющейся недвижимости. Ставка по кредиту устанавливается от 9% годовых*, срок — от 3 до 15 лет, сумма – от 300 000 до 10 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%. Минимальная ставка по продукту «Индивидуальный дом» составляет 9% и действует при следующих условиях: первоначальный взнос – от 50%; оплата единовременной комиссии за снижение ставки в размере 3% от суммы кредита (взимается в день подписания кредитной документации); страхование недвижимости, жизни и трудоспособности, а также риска утраты права собственности на недвижимость; подтверждение доходов справкой 2-НДФЛ.

C полными условиями ипотечного кредитования, продуктами и программами можно ознакомиться на сайте и в ипотечных центрах Банка «Левобережный»: г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского 5; г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3; г. Красноярск, ул. Молокова, 60; г. Кемерово, ул. Ноградская 16; г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57; г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13; г. Барнаул, пр. Ленина, 44а; г. Бийск, ул. Васильева, 63а; г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина 57/1.

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Фото: пресс-служба банка