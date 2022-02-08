Вынесен приговор Николаю Сальникову

Два года лишения свободы условно и выплата штрафа в размере 50 тысяч рублей — такой приговор суд вынес в отношении журналиста Николая Сальникова, который обвинялся в медиашантаже. Об этом сообщает пресс-служба суда Центрального района Новосибирска.

— Приговором Центрального районного суда г. Новосибирска от 08.02.2022 Сальников Н.В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 30 ч.3, ст. 159 ч. 4 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 года со штрафом в размере 50 тысяч рублей, — сообщает судебная пресс-служба. — В соответствии со ст. 73 ч.1 УК РФ наказание назначено условно, с испытательным сроком 2 года.

По информации «Коммерсанта» со ссылкой на прокуратуру Центрального района, гособвинение требовало для корреспондента 2,5 года заключения и штраф 200 тысяч рублей.

— Николай Сальников просил ограничиться условным сроком, — сообщает издание. — Он рассказал, что, работая журналистом, освещал острые темы и помог многим людям.

Кроме того, решением суда Николая Сальникова освободили из-под стражи, заменив ему меру пресечения на подписку о невыезде.

Напомним, что, помимо Сальникова, подозреваемым по делу о медиашантаже проходит известный новосибирский предприниматель Сергей Проничев. Уголовное дело в отношении них было возбуждено весной прошлого года — после появления сюжета о новосибирских политиках, связанных со спортивным клубом «Успех».

— По материалам следствия, фигуранты требовали 9 млн рублей у одного из депутатов горсовета за нераспространение компрометирующих материалов, — сообщает «Коммерсант». — 16 апреля при получении первого транша — 1,5 млн рублей — их задержали сотрудники ФСБ. Уголовное преследование в отношении бывшего медиаменеджера Евгений Кузьменко было прекращено: следствие установило, что он только относил деньги обвиняемым.

В августе, после попытки Сальникова бежать из-под домашнего ареста, ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Что касается Проничева, то, как сообщала сторона его защиты, он противозаконно был помещен в карцер.