Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

До 21 февраля главам Советского и Первомайского районов Новосибирска необходимо провести совещания с местными активистами, чтобы снять вопросы реорганизации на территории районов пассажирских маршрутов. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе аппаратного совещания.

— Мы будем пересматривать маршруты, чтобы создать приоритет для муниципального транспорта, — говорит Анатолий Локоть. — Но делать это необходимо так, чтобы это сопровождалось пониманием со стороны новосибирцев. Гости есть гости, они ориентируются по тем маршрутам, которые есть. А у новосибирцев есть сложившиеся взгляды, свое понимание. В конечном итоге мы эти изменения делаем для того, чтобы маршруты сделать удобными не для перевозчиков, а для пассажиров.

По информации управления пассажирских перевозок, в 2022 году пройдет первый этап оптимизации маршрутной сети, касающийся маршрутов общественного транспорта на территории Первомайского и Советского районов.

В Советском районе в рамках изменений предлагается организация трех основных маршрутов. Во-первых, будет усилен автобусный маршрут №45 (Чемской бор — Центральный корпус): количество подвижного состава увеличивается с 12 до 20 единиц, интервал движения составит 10 минут. Во-вторых, организован автобусный маршрут №88 (ОРМЗ — Центральный корпус), включающий 16 единиц техники с интервалом движения в 12 минут.

— Он существовал в советское время, потом был брошен, — говорит начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Мы изменили его работу по новой схеме. Он связывает микрорайон ОбьГЭС, поселок Краснообск, Северо-Чемской жилмассив, улицу Ватутина и площадь Маркса.

В-третьих, в связи с предстоящим закрытием маршрута №5 будет введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут №45К, полностью дублирующий схему 5-й маршрутки. Там пустят 8 единиц техники, интервал движения составит 15 минут.

— Здесь будет тариф в 26 рублей с предоставлением скидки для льготных категорий граждан, чего не было на маршрутном такси с тарифом в 45 рублей, — поясняет Кондауров. — Таким образом общее количество подвижного состава в направлении ОбьГЭС — площадь Маркса увеличивается с 27 до 44 единиц, в полтора раза. Данные изменения неоднократно обсуждались с жителями микрорайона ОбьГЭС.

— На обоих маршрутах будет введен сетевой тариф, — сообщает начальник управления. — В течение часа при пересадке вторая поездка будет осуществляться бесплатно. Этим мы снижаем финансовую нагрузку на население.

Второй блок изменений в Советском районе касается его правобережной части, включающей Академгородок, Нижнюю Ельцовку и Шлюз. Здесь предлагается перевод маршрутов №8 (Цветной проезд — Новосибирск Главный) и №36 (Микрорайон Щ — станция метро Студенческая) в разряд магистральных, с доведением интервала движения до 10 минут с увеличением подвижного состава с 6 до 20 и с 4 до 18 единиц соответственно.

Кроме того, по информации управления, на территории правобережной части района будут организованы два новых кольцевых автобусных маршрута — №65 и №65А, которые свяжут микрорайон «Щ» с Академгородком и Нижней Ельцовкой с 9 единицами подвижного состава на каждом маршруте и интервалом движения в 10 минут.

В настоящий момент, как следует из доклада Владимира Кондаурова, основная масса вопросов жителей данных районов снята. Однако точечно они еще возникают.

— Мнения жителей микрорайона «Шлюз» разделились, — рассказывает Кондауров. — Одни положительно воспринимают корректировки, другие отрицательно, так как раньше 36-й автобус ходил до Речного вокзала, теперь будет ходить до площади Маркса. Но мы в любом случае довозим до метро и бесплатно пересаживаем с маршрута на маршрут.

В то же время, по словам главы Советского района Дмитрия Оленникова, мнения жителей не просто разделились, но и имеется ряд острых вопросов по организации новых маршрутов.

— Вынужден несколько не согласиться, поскольку с жителями правого берега предложенная схема не до конца проработана, — говорит глава района. — Наши жители знают об изменениях и о новых маршрутах. Но возникает достаточно много вопросов, на которые силами администрации мы вряд ли сможем аргументированно и профессионально ответить. Вопросы есть по маршрутам №36, 65 и 65А. С уходом 36-го маршрута на Студенческую у жителей появились опасения, что это ухудшит транспортное сообщение с основной частью города.

— Мы встречались с общественностью и с депутатским корпусом, обсуждали грядущие изменения, — рассказывает замглавы Первомайского района Владимир Кривушкин. — Где-то находили понимание, где-то нет. По большому счету люди согласились с изменением маршрута №21. Единственный вопрос — по автобусу №68, который ходил до автовокзала, а теперь будет ходить на левый берег. Но здесь своя логика есть, поэтому пытаемся переубедить народ.

Наконец, третий блок изменений касается Первомайского района, где предлагается укрупнение действующих маршрутов. Во-первых, маршрут №21 (УМ-3 — Новосибирск-Главный) переводится в статус магистрального, количество подвижного состава увеличивается с 7 до 14 единиц, часть маршрута переносится с улиийы Первомайской на улицы Эйхе, Героев революции. Во-вторых, на маршруте №54 (улица Твардовского — Новосибирск-Главный) количество состава увеличено с 9 до 16, в связи с этим отменяется маршрут №69, подвозящий к станции Матвеевка, а расписание 54-го маршрута синхронизируется с подходом к станции электропоездов. В-третьих, корректируются маршруты №68 (Матвеевка — Студенческая) и №20: эти маршруты объединяют, и они будут проходить от Матвеевки по улицам Одоевского, Вересаева, Нахимова с выходом на Первомайскую, микрорайон «Весенний», Бердское шоссе, Бугринский мост, улицу Ватутина и площадь Маркса.. На всех трех маршрутах будет действовать сетевой тариф.

Напомним, что ранее активисты инициативной группы «Нам не все равно» микрорайона ОбьГЭС в Советском районе совместно с рядом общественников из Первомайского района активно протестовали против упразднения маршрутного такси №5, соединяющего Чемской бор и станцию метро «Студенческая». Одним из основных их требований была отставка начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова.

По информации мэрии Новосибирска, основной период оптимизации маршрутной сети предусмотрен в 2021—2026 годах.