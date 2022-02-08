Муниципальные перевозчики окончательно вытеснят частников на маршрутах в дальних районах Новосибирска

До 21 февраля главам Советского и Первомайского районов Новосибирска необходимо провести совещания с местными активистами, чтобы снять вопросы реорганизации на территории районов пассажирских маршрутов. Такое поручение мэр Новосибирска Анатолий Локоть дал в ходе аппаратного совещания.
— Мы будем пересматривать маршруты, чтобы создать приоритет для муниципального транспорта, — говорит Анатолий Локоть. — Но делать это необходимо так, чтобы это сопровождалось пониманием со стороны новосибирцев. Гости есть гости, они ориентируются по тем маршрутам, которые есть. А у новосибирцев есть сложившиеся взгляды, свое понимание. В конечном итоге мы эти изменения делаем для того, чтобы маршруты сделать удобными не для перевозчиков, а для пассажиров.
В Советском районе в рамках изменений предлагается организация трех основных маршрутов. Во-первых, будет усилен автобусный маршрут №45 (Чемской бор — Центральный корпус): количество подвижного состава увеличивается с 12 до 20 единиц, интервал движения составит 10 минут. Во-вторых, организован автобусный маршрут №88 (ОРМЗ — Центральный корпус), включающий 16 единиц техники с интервалом движения в 12 минут.
— Он существовал в советское время, потом был брошен, — говорит начальник управления пассажирских перевозок мэрии Владимир Кондауров. — Мы изменили его работу по новой схеме. Он связывает микрорайон ОбьГЭС, поселок Краснообск, Северо-Чемской жилмассив, улицу Ватутина и площадь Маркса.
В-третьих, в связи с предстоящим закрытием маршрута №5 будет введен в эксплуатацию новый автобусный маршрут №45К, полностью дублирующий схему 5-й маршрутки. Там пустят 8 единиц техники, интервал движения составит 15 минут.
— Здесь будет тариф в 26 рублей с предоставлением скидки для льготных категорий граждан, чего не было на маршрутном такси с тарифом в 45 рублей, — поясняет Кондауров. — Таким образом общее количество подвижного состава в направлении ОбьГЭС — площадь Маркса увеличивается с 27 до 44 единиц, в полтора раза. Данные изменения неоднократно обсуждались с жителями микрорайона ОбьГЭС.
— На обоих маршрутах будет введен сетевой тариф, — сообщает начальник управления. — В течение часа при пересадке вторая поездка будет осуществляться бесплатно. Этим мы снижаем финансовую нагрузку на население.
Кроме того, по информации управления, на территории правобережной части района будут организованы два новых кольцевых автобусных маршрута — №65 и №65А, которые свяжут микрорайон «Щ» с Академгородком и Нижней Ельцовкой с 9 единицами подвижного состава на каждом маршруте и интервалом движения в 10 минут.
В настоящий момент, как следует из доклада Владимира Кондаурова, основная масса вопросов жителей данных районов снята. Однако точечно они еще возникают.
— Мнения жителей микрорайона «Шлюз» разделились, — рассказывает Кондауров. — Одни положительно воспринимают корректировки, другие отрицательно, так как раньше 36-й автобус ходил до Речного вокзала, теперь будет ходить до площади Маркса. Но мы в любом случае довозим до метро и бесплатно пересаживаем с маршрута на маршрут.
В то же время, по словам главы Советского района Дмитрия Оленникова, мнения жителей не просто разделились, но и имеется ряд острых вопросов по организации новых маршрутов.
— Вынужден несколько не согласиться, поскольку с жителями правого берега предложенная схема не до конца проработана, — говорит глава района. — Наши жители знают об изменениях и о новых маршрутах. Но возникает достаточно много вопросов, на которые силами администрации мы вряд ли сможем аргументированно и профессионально ответить. Вопросы есть по маршрутам №36, 65 и 65А. С уходом 36-го маршрута на Студенческую у жителей появились опасения, что это ухудшит транспортное сообщение с основной частью города.
— Мы встречались с общественностью и с депутатским корпусом, обсуждали грядущие изменения, — рассказывает замглавы Первомайского района Владимир Кривушкин. — Где-то находили понимание, где-то нет. По большому счету люди согласились с изменением маршрута №21. Единственный вопрос — по автобусу №68, который ходил до автовокзала, а теперь будет ходить на левый берег. Но здесь своя логика есть, поэтому пытаемся переубедить народ.
Напомним, что ранее активисты инициативной группы «Нам не все равно» микрорайона ОбьГЭС в Советском районе совместно с рядом общественников из Первомайского района активно протестовали против упразднения маршрутного такси №5, соединяющего Чемской бор и станцию метро «Студенческая». Одним из основных их требований была отставка начальника управления пассажирских перевозок Владимира Кондаурова.
По информации мэрии Новосибирска, основной период оптимизации маршрутной сети предусмотрен в 2021—2026 годах.
Фото пресс-службы мэрии Новосибирска
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