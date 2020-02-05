Вынесен приговор по уголовному делу о коррупционных преступлениях

Коченевский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Крашенина, Сергея Черкасова и Игоря Маслова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в» ч. 5 ст. 290, ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение взятки группой лиц в крупном размере, мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, дача взятки должностным лицам в крупном размере), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— В суде установлено, что в мае 2018 года начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Крашенинин и начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ администрации р.п. Коченево Черкасов получили от жителя г. Новосибирска Маслова часть взятки в размере 600 тыс. рублей за оперативное содействие в оформлении права пользования на земельный участок в р.п. Коченево, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Крашенинин представил в муниципалитет документы о принадлежащем ему объекте капитального строительства, якобы расположенном на земельном участке площадью 44,7 га. Впоследствии он приобрел у районной администрации по льготной стоимости (12 тыс. рублей) право собственности на землю, рыночной стоимостью 6,1 млн рублей.

— Суд приговорил Крашенина и Черкасова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также запретил им на 5 лет занимать должности муниципальной службы. Маслову суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей, — говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com, автор- qimono