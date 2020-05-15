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«Треть предпринимателей получают отказы при обращении за господдержкой»

  • 15/05/2020, 17:05
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Более 60% — не смогут восстановить свою деятельность на том поле, где работали раньше.

Руководитель регионального Бюро по защите прав предпринимателей, Центра антикризисной поддержки предпринимателей (ЦАПП, созданы при реготделении «Опора России») Наталья Пинигина проанализировала, почему предприниматели обращаются за консультациями к экспертам центра.

— Наталья Алексеевна, Центр антикризисной поддержки предпринимателей в Новосибирске начал работать с 1 апреля. Можно сейчас проанализировать первые итоги обращений бизнеса?

— За это время через «горячую линию», страницу в Instagram, электронную почту и сайт к нам поступили более 1000 обращений. Через две недели после старта проекта стало очевидно, что очень активно обращаются предприниматели, которым было отказано в предоставлении мер господдержки, и с ними нам пришлось работать адресно. По статистике на сегодняшний день около трети обратившихся к нам за консультацией потом получили отказы.

— С чем это связано? Вы анализировали ситуацию?

— Лично мое мнение: принятые на федеральном и региональном уровне адресные меры поддержки, в принципе, мало кому подходят. Самый больной вопрос — формальный подход к отнесению предпринимателя к пострадавшей отрасли. В постановлении правительства РФ прописаны коды ОКВЭД для таких отраслей, но сплошь и рядом мы видим ситуации, когда предприниматели при создании ИП или компании прописывали основным один ОКВЭД, а по факту работали по другим, которые были в списке дополнительных. В результате формально сейчас они не могут рассчитывать ни на какие меры поддержки. На 80% отказы связаны именно с этой причиной.

В качестве выхода из сложившейся ситуации мы предложили изменить подход к определению пострадавшей отрасли и направили их на федеральный и региональный уровень через «Опору России», депутатов Госдумы и регионального парламента, которые обладают правом законодательной инициативы. Мы предлагаем за критерий взять не ОКВЭД, а падение объема выручки. Сейчас обсуждается, с чем сравнивать это падение — с началом года, с аналогичным периодом прошлого года и т.д. Если эта корректировка будет принята, то мы уйдем от проблемы, связанной с ОКВЭД. Если нет, то у нас есть запасной вариант: мы уже готовим пакет документов и будем в судебном порядке устанавливать юридический факт осуществления вида деятельности как основного, а затем, на основании решения суда, подавать на получение мер поддержки. Хотя, конечно, это займет много времени.

Еще одна распространенная проблема, по которой бизнес получает отказы в предоставлении субсидий — наличие налоговой задолженности на 1 марта. У многих были просрочки и пени, накопленные за предыдущие периоды, которые «висели» на расчетных счетах. При этом никто не думал о том, что задолженность более 3 тысяч рублей будет стоп-фактором для предоставления господдержки из бюджетов всех уровней. Сейчас мы предлагаем налоговой рассмотреть вариант, при котором предприниматели, устраняя эту задолженность, могут претендовать на меры господдержки. Пусть не с 1 апреля, а с мая, но тем не менее. На региональном уровне УФНС нас поддерживает, но этот вопрос требует согласования с федеральным уровнем.

— Какие меры поддержки больше всего интересуют обратившихся к вам предпринимателей?

— Ключевая — это взаимодействие с арендодателями: около 60% обращений. Если говорить о государственной и муниципальной недвижимости, то здесь проблем нет. Отсрочка по арендным платежам предоставляется предпринимателю при запросе, в соответствии с постановлениями и региональными нормативными актами. Масса проблем возникла с коммерческой арендой. Сам факт того, что законодатель полагает возможным за счет одного коммерческого субъекта решать вопросы другого, на наш взгляд, не совсем корректен. При этом сами арендодатели, как коммерческие структуры, не попали в список пострадавших отраслей, то есть не могут претендовать на меры поддержки. В список получателей не попали и субарендаторы. Над этими вопросами мы сейчас плотно работаем.

Нужно отдать должное, что многие крупные арендодатели готовы к компромиссам — нам удается приходить к точечным решениям по каждому конкретному случаю. Работа идет, но не такими быстрыми шагами, как нам бы хотелось.

Около 25% жалоб приходятся на проблемы с получением льготных кредитов в банках. Меньше всего обращений по отказам на предоставление отсрочки по уплате налогов из УФНС, что вполне понятно. Как правило, формально эти отказы обоснованы, так как налоговая предоставляет их в зависимости от ОКВЭД, то есть действует в соответствии с законодательством, собирая при этом очень много «шишек» от недовольного бизнеса.

— А что касается мер господдержки от региональных фондов? Здесь уже были отказы?

— Нет, по этой теме к нам жалобы не поступали. Возможно, это связано с низкой осведомленностью новосибирских предпринимателей о том, что они могут претендовать на такие меры господдержки. Во всяком случае, когда мы предлагаем бизнесу обратиться в эти институты, то чаще всего сталкиваемся с изумлением: «А что, так можно было?». Сейчас в регионе активно заработал ресурс «Мой бизнес». Надеюсь, что в результате нам удастся откорректировать ситуацию и отказов в получении региональных мер господдержки у предпринимателей не будет. Хотя и тут проблемы формального характера могут создать ОКВЭДы.

Как правило, в фонды мы советуем обратиться тем предпринимателям и ИП, по которым видно, что они не смогут восстановить свою деятельность на том поле, где работали до кризиса. Мы предлагаем им изучить другие ниши, диверсифицировать свой бизнес, чтобы не остаться без средств к существованию.

— Можно уже сейчас сказать, какое количество предпринимателей (только из числа обратившихся к вам) не восстановят свою докризисную деятельность?

— Около 60%, а то и 70%. Мы видим, что предприниматели пытаются бороться, не опускают руки, но многие меры поддержки имеют отложенный характер, а необходимы вчера. Кроме того, налоговые, арендные каникулы — это отложенные обязательства, которые придется исполнять через несколько месяцев. Сегодня ни у кого нет уверенности, что при падении платежеспособного спроса удастся заработать, чтобы вносить не только текущие, но и отложенные платежи.

— Какова структура обратившихся за консультациями предпринимателей в отраслевом разрезе?

— Очень серьезная ситуация в туристической отрасли. С одной стороны, всем игрокам этого рынка сказали: вам будет оказана адресная помощь, открыт фонд для компенсации убытков. Но потом выяснился ма-а-аленький аспект. Турагенты, которые работают на этом рынке в регионах, занимаются непосредственной продажей туров и путевок, бронированием рейсов и отелей в этот список не попали. Туроператоры их обращения о компенсации игнорируют, так как для получения средств из фонда нужно выполнить ряд условий, а клиенты требуют деньги с турагентов. Надеемся, что на федеральном уровне эта проблема будет урегулирована.

Много поступает обращений от ритейла, который занимался продажей товаров не первой необходимости — как оптом, так и в рознице. Сейчас перед ними очень остро стоит проблема восстановления товарооборота. Изначально эта категория предпринимателей не попала в список пострадавших отраслей, но недавно ошибка была исправлена. Надеюсь, что им удастся воспользоваться ситуацией.

В ходе работы с обращениями мы выявили еще несколько сфер, оставшихся без господдержки. Это некоммерческие организации, которые занимались социальным предпринимательством, а также МУПы, работающие на праве хозяйственного ведения. МУПы не вошли в реестр малых предприятий, так как одним из собственников там является государство. В результате тот же МУП «Гостиница «Северная» по формальному признаку не может воспользоваться мерами господдержки, хотя по факту оказывает гостиничные услуги. Предложения по корректировке ситуации мы также направили на федеральный уровень.

Если говорить о форме собственности, то, по нашим данным, основная проблемная категория — это ИП. У большинства из них не было никакой «подушки безопасности», а сейчас, в том числе из-за ОКВЭДов, они не могут получить даже те 12130 рублей, которые положены гражданам, потерявшим работу. Оказалось, что этот сегмент бизнеса самый незащищенный! Кстати, основная масса обратившихся к нам ИП работала в туротрасли и сфере торговли непродовольственными товарами.

— Есть ли обращения от сельхозпредприятий? С 19 апреля в регионе были закрыты рынки, что усложнило сбыт продукции для фермеров и компаний АПК….

— Нет, от этой отрасли вопросов не было. Возможно, это связано с сезонностью, так как компании еще не успели потратить свою «подушку безопасности», а 12 мая рынки в районах области, кроме Новосибирска, снова открылись. Возможно, у сельхозпредприятий просто не было информации о том, что они могут получить консультацию о мерах господдержки. Так или иначе, но эта проблема для отрасли АПК сейчас, видимо, ушла.

— Много ли вы подготовили обращений в суды по защите интересов обратившихся к вам предпринимателей?

— Большую часть вопросов мы старались решать компромиссно, используя медиативные техники. Почти все вопросы между арендаторами и арендодателями удалось урегулировать без судебных органов. Но есть ТЦ, которые не пошли на контакты, поэтому мы приготовили несколько исковых заявлений на понуждение предоставления отсрочки и уменьшение арендной платы до уровня себестоимости. Пакет документов готовим по ОКВЭД. С 12 мая суды начала работать в обычном режиме, поэтому в ближайшее время начнем подавать иски.

Фото реготделения «Опоры России»

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