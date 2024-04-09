Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области получат только граждане России

Статус многодетной семьи в Новосибирской области можно будет получить только при наличии гражданства России у всех членов семьи, передает пресс-служба регионального правительства. Соответствующие изменения в региональный закон одобрены областным правительством на заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Елены Бахаревой, ранее для получения статуса было достаточно, чтобы гражданство имелось только у одного члена семьи.

Вместе с тем, в перечень мер социальной поддержки для многодетных семей включаются: компенсация расходов на оплату жилого помещения,

ежегодная денежная выплата на приобретение школьных письменных принадлежностей,

предоставление в приоритетном порядке помощи на основании социального контракта и другие.

На сегодняшний день законопроект поддержан правительством региона и будет внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Новосибирской области.