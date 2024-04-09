«Дьявольскую» комету заметили в небе над Новосибирском

Ученики объединения «Практическая астрономия» запечатлели «дьявольскую» комету на небе над Новосибирском.

Фото были сделаны под руководством Андрея Никифорова из Большого новосибирского планетария.

— Снимок был сделан вечером 6 апреля, после того как комета неожиданно увеличила свой блеск до +4 звездной величины, — говорится в сообщении Новосибирской обсерватории.

На данный момент комету 12P/Pons-Brooks все еще можно увидеть после захода Солнца с помощью минимальной оптики. Она находится правее Юпитера.

Комета Понса-Брукса является криовулканической, что делает ее похожей на ледяной вулкан, летящий через космос. Извержения на ее поверхности создают впечатляющие струи.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола».