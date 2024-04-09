«Дьявольскую» комету заметили в небе над Новосибирском

Ученики объединения «Практическая астрономия» запечатлели «дьявольскую» комету на небе над Новосибирском.
Фото были сделаны под руководством Андрея Никифорова из Большого новосибирского планетария.
— Снимок был сделан вечером 6 апреля, после того как комета неожиданно увеличила свой блеск до +4 звездной величины, — говорится в сообщении Новосибирской обсерватории.
На данный момент комету 12P/Pons-Brooks все еще можно увидеть после захода Солнца с помощью минимальной оптики. Она находится правее Юпитера.
Комета Понса-Брукса является криовулканической, что делает ее похожей на ледяной вулкан, летящий через космос. Извержения на ее поверхности создают впечатляющие струи.
Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола».
Источник фото: Большой новосибирский планетарий в Вконтакте
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