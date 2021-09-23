Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением ковида по итогам заседания с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, передает Лайф.ру

— С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению, — говорится в заявлении.

При этом в оперштабе уточнили, что увеличивается количество авиарейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Напомним, авиасообщение с Танзанией было закрыто 15 апреля, при этом каждый месяц оперштаб продлевает запрет на полёты в эту страну. Причина заключается в сложной ситуации с коронавирусом в африканском государстве. Кроме того, из этой страны жители РФ привозили домой не только ковид, но и малярию.

Танзания перестала публиковать статистику заболеваемости коронавирусом с мая 2020 года. В марте от COVID-19 умер президент страны Джон Магуфули, отрицавший наличие коронавируса в стране.

Напомним, что ранее стало известно о возобновлении Россией регулярных и чартерных рейсов в Доминикану, Южную Корею и Чехию.