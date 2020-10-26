Вырастут расходы на «сердечников» и онкобольных

В правительстве области озвучили наиболее приоритетные статьи расходов фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС). Как следует из доклада директора фонда Елены Ягнюковой, одним из направлений, по которым стоит ждать увеличения, является онкомедицина.

— Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями планируется за счет средств, направляемых через фонд медицинского страхования в объеме на уровне 2020 года, — сообщает Елена Ягнюкова. — При этом, в соответствии с проектом базовой программы, планируется увеличение расходов на оказание онкологической помощи в федеральных медицинских учреждениях, финансирование которых будет осуществляться напрямую из бюджета федерального фонда ОМС. Увеличение объемов помощи в части профилактических осмотров планируется на 3,5%.

Рост расходов запланирован и по таким категориям больных, как «сердечники» и «ковидники».

— Планируется увеличение финансирования исследований, проводимых с целью выявления заболеваний сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований, — говорит руководитель фонда. — Также предусматривается выделение отдельных нормативов на тестирование по выявлению новой коронавирусной инфекции с нормативом стоимости 665 рублей за одно исследование, что фактически соответствует установленным на сегодняшний день нормативам в Новосибирской области, которые составляют 643 рубля.

Основным направлением расходования бюджета территориального фонда остается реализация программы ОМС, на финансовое обеспечение которой будут направлены 42,4 млрд рублей (+1,6 млрд в 2020 году). На 2022 год прогнозируются 44,4 млрд, на 2023 год — 46,5 млрд.

Всего, по информации ТФОМС, на 2021 год его доходы запланированы на сумму 43,9 млрд, 2022-й — 46 млрд, 2023-й — 48,6 млрд. Доходная часть бюджета на 2021 год сформирована за счет неналоговых и безвозмездных поступлений: 3% — трансферты из бюджета территориального фонда других субъектов РФ, прочие доходы поступают за счет уплаты штрафов, возмещения ущерба юридическими и физическими лицами, причинившими вред здоровью граждан. 97% (42,5 млрд в 2021 году +1,6 млрд к 2020 году) в общей сумме доходов занимают субвенции федерального фонда на финансовое обеспечение организаций ОМС.

На плановый период 2022 года объем субвенций составил 44,5 млрд (+5% к 2021 году). На 2023 год — 47 млрд (+6% к уровню 2022 года).

В структуре расходов 98% приходятся на осуществление расходов в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения в Новосибирской области». Эти расходы в 2021 году прогнозируются в общей сумме 42,6 млрд рублей (+3% к 2020 году), в 2022-м — 44,6 млрд, 2023-м — 47,1 млрд.

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