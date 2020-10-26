Самый большой и почти уникальный

Открытие комплекса Bla Bla Bar — это, пожалуй, самый многоступенчатый старт. Первый заход в тему пришелся еще на 23 марта. Мартовского открытия по понятным причинам не случилось, летнего тоже. Зато теперь пуск Bla Bla Bar — мощный «дембельский аккорд» на ресторанном рынке, самое яркое событие под занавес года. Можно сказать, отраслевой HoReCa-год завершен уже в октябре. А вау-эффект, как рыночный фактор, будет действовать еще полгода, помогая целенаправленной рекламной самозасветке и позволяя экономить на рекламе. Так, по словам Андрея Васина, директора Bla Bla Bar Nobosibirsk, происходило в других городах присутствия. И Новосибирск тоже не будет исключением.

Действующие проекты находятся в Нур-Султане, Алматы, Москве, Челябинске и Екатеринбурге. Новосибирский Bla Bla Bar займет площадь около 3 тысяч кв.м и станет крупнейшим барным комплексом в России. В нем разместятся 27 уникальных барных концепций, азиатская и европейская кухни, кальянная и караоке.

Идеолог проекта — казахстанский предприниматель Игорь Кузнецов. Первые Bla Bla Bar’ы открылись в двух столицах Казахстана, после проект перешагнул в Россию, а сейчас в планах — все отечественные миллионники.

Путь в глубину России начали, разумеется, с квази-столичной обоймы мегполисов — с Екатеринбурга и Новосибирска — с городов, которые по насыщенности жизни идут после Москвы и Петербурга.

Культурно-социальная плотность города пребывания для Bla Bla Bar — важный фактор. Чем больше в городе субкультурных слоев, тем он «урожайнее». Ведь идеология Bla Bla Bar — это коммуникация с разными культурными стратами поколения 30+. Мегаполис с многослойной субкультурой на это приглашение отзовется и душой, и кошельком. В отличие, к примеру, от 100-тысячного моногорода, где из всех субкультур — поколения «Руки вверх» и русшансон.

Впрочем, эстетике «Руки вверх» и тут нашли применение. Тут есть соответствующий бар, еще в марте локацию посетил Сергей Жуков Да, тот самый, из «Руки вверх». Он теперь ресторатор. Девчонкам, визжавшим и взахлеб плакавшим на его концертах, сейчас как раз по 30+. Если в печальных моногородках это обычно фрустрированные тетки-квашни без стиля и в возраста, то в мегаполисах большинство «руковерхних» фанаток благополучно выросло из разухабистого наива. И теперь они — респектабельные дамы, коим предложение окунуться в юность под коктейль — интересный ретро-fun, который и оплатить не грешно.

Баров с гендерной или субкультурной доминантой тут вообще большинство. Тех же «девчачьих» концепций несколько. Например, кавайная — для барышень помладше, от 20 лет, «космополитеновская» — для тех, кто рос на глянцевых журналах до эпохи инстаграма. Есть и шоу-концепции. Например, Alchemistry Bar. Алхимия — тема, отлично выстреливающая в нынешнюю эпоху, когда образ безумного ученого потеснил сов, енотов и котиков. Сериалы «Робоцып» и «Рик и Морти» сделали этот странный типаж таким же мемным, как некогда котово-совиную волну. Популярность типажа капитализируется кропотливо — бар стилизован под лабораторию, бармены — под Рика Санчеса и Александра Пушного, а коктейли подают в мензурках.

Бар «От винта» — театральный и интеллигентный. Бар Why Not — с почасовым обновлением позиций. Есть бар на коктейлях эпохи американского сухого закона и бар с коктейлями на индийских специях «Бомбей Бугги». Game Bar — площадка с игровыми приставками (тех самых, что «сделали детство» поколению 90-х).

В общем, в барной эстетике отражены практически все культурные коды нынешних 30-летних. Вплоть до литературной вселенной Дмитрия Глуховского. Есть и бар без детализированной культ-доминанты. Просто для общения. Правда, бар для общительных олицетворяет некоторую фонетическую проблему: произнести его имя «ППЗДМ» без гласных невозможно, а с гласными получается нецензурно. Впрочем, целомудренным натурам его можно именовать уклончивой фразой «тот самый бар».

Сцена соответствует райдеру 80% российских звезд. То есть это не просто ресторанный подиум для перепевок Лепса и Стаса Михайлова, а вполне такая профи-конструкция, с соответствующей световой и звуковой техникой. Это обстоятельство поднимает Bla Bla Bar до статуса концертной площадки, дает этому бренду хорошее место на афишных тумбах и в анонс-ревю.

Коктейльные карты резидентов взаимно перекрываются за счет коктейльной классики на 50%, доля специалитетов — 50%. Как подчеркнул Андрей Васин, Bla Blа Bar и сам по себе специалитет: на его успех в городах присутствия работает абсолютная уникальность.

Впрочем, Новосибирск в этом ряду — локация особенная. Дело в том, что в этом городе у Bla Blа Bar была, так сказать, прото-версия. Речь о комплексе Stone House, созданном ГК «Конквест». Слово «была» нуждается в уточнении — комплекс ресторанов и сейчас действует, но уже без арт-составляющей. Рок-кафе Rock City — это прежний, концертно-клубный компонент, который в свое время (в первое десятилетие 2000-х) сделал Stone House культовым адресом всей Сибири. Stone House — это вертикальная версия free flow, Bla Blа Bar — горизонтальная. Но не заметить долю сходства невозможно.

Такая «неполная уникальность» в отдельно взятом городе — это совсем не проблема, скорее, ободряющий фактор. Новосибирской публике есть что вспомнить. У нее есть уютная ностальгическая база. И Bla Blа Bar вполне может им напомнить золотую эпоху Stone House. Пусть не детально, не с фотографической точностью. Ведь ностальгия — чувство акварельное. И хорошо продающееся.

Фото Евгении Серегиной