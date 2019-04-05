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«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

Компания рассчитывает приступить к реализации проекта до конца 2019 года.
  • 05/04/2019, 16:11
Автор: Юлия Данилова
«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск
Окупать вложения компания планирует за счет реализации нацпроектов, а также получения коммерческих доходов от различных сервисов.

АО «Ситроникс» и мэрия Новосибирска подписали соглашение о сотрудничестве в рамках форума «Городские технологии». Кроме того, «Ситроникс» подписал стратегическое соглашение с ПАО «Новосибирский институт программных систем»  (НИПС). Партнеры совместно намерены реализовывать проекты в формате «Умный город».

— Необходимо проработать это соглашение, чтобы оно не осталось только на бумаге, — обратился к подчиненным мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Мы также надеемся на ваше («Ситроникс») содействие в поддержке интересов Новосибирска в части реализации нацпроекта «Умный город» на федеральном уровне.

Новосибирск получит 5,8 млрд рублей на «Умный город»

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Начальник департамента промышленности Новосибирска Александр Люлько добавил, что это сотрудничество интересно городу еще и в части загрузки местных промышленных предприятий.

Как уточнила InfoPro54 директор по стратегии АО «Ситроникс» Елена Шульгина, компания планирует взаимодействовать с областью и городом по различным направлениям, связанным с реализацией нацпроектов, одним из которых является «Жилье и городская среда».

— На выставку «Городские технологии» мы привезли одно из технологических решений — платформу «Умный город». Она удовлетворяет стандартам, утвержденным Минстроем РФ и попадает под различные паспорта проектов. В том числе в программу «Цифровая экономика», — пояснила она.

Платформа «Ситроникс» — это единое решение, которое представляет собой несколько слоев, объединяющих разные направления городского хозяйства: управление территорией, планирование градостроительной деятельности, управление реестром, кадастровыми документами и т.д. На основе полученных данных можно формировать аналитические отчеты по контролю за состоянием городской инфраструктуры. Отдельным блоком в платформе компании идет контроль за состоянием ЖКХ, интеллектуальными системами управления транспортом. Во время пресс-подхода перед подписанием соглашения представители компании не исключили, что «Умный город» «Ситроникс» будет интегрироваться с платформой «Мой Новосибирск», а также агрегировать для анализа информацию, поступающую от жителей и компаний города.

— Сама платформа достаточно гибкая и может быть включена в городские системы в любой момент на любой стадии информационной зрелости. Это не закрытая разработка. Она может устанавливаться на платформенное решение заказчика и держателя решения. Это дает большую возможность для аналитики, в том числе превентивной, — говорит Елена Шульгина. — Руководителям муниципалитета платформа дает возможность достаточно комфортно управлять индексами, так как информация объединяется в единый банк данных. Она позволяет синхронизировать данные, провести их верификацию в случае выявления ошибок.

В перспективе для Новосибирска это будет полезно еще по одной причине. Шульгина напомнила, что в ближайшее время Минстрой РФ утвердит индекс IQ- города. По ее словам, платформа «Ситроникс» будет удобным инструментом для его расчета, так как объединит в себе несколько достаточно интересных и больших блоков в городской среде. Стоимость подключения Новосибирска к платформе «Ситроникс» собеседникInfoPro54 не озвучила, отметив, что для каждого города эта цена варьируется.

АФК «Система» и ИЦиГ СО РАН подписали соглашение о сотрудничестве

АФК «Система» и ИЦиГ СО РАН подписали соглашение о сотрудничестве

— В каждом городе уже существует комплекс наработанных механизмов использования инфраструктуры. Мы анализируем их, проводим скоринг, даем заключение: на какой стадии зрелости находится эта информационная система, что необходимо сделать для ее совершенствования. Только после этого мы можем рассчитать бюджет, который потребуется для запуска такого решения, — поясняет Елена Шульгина. — Так как мы являемся структурой одного из коммерческих холдингов — АФК «Система» — мы также планируем участвовать в этом проекте как инвестор. Наше соглашение также направлено на создание инвестиционной среды для запуска этого решения. Планируем, что следующим шагом будет ее внедрение на территории Новосибирска с участием инвестиционных средств нашей компании.

Объем средств, которые компания готова вложить в проект в Новосибирске, Елена Шульгина не назвала — до проведения скоринга, но заявила, что «Ситроникс» надеется приступить к его реализации до конца 2019 года. Окупать вложения компания планирует за счет реализации нацпроектов, а также получения коммерческих доходов от различных сервисов, которые эта платформа позволяет внедрять.

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