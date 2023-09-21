Вышли из игры: ФСБ задержала 4 полицейских по делу о нелегальных казино в Новосибирске

Громкое дело о «Сибирском Лас-Вегасе» набирает обороты. В процессе следствия круг фигурантов и подозреваемых расширяется. Оперативники ФСБ 21 сентября задержали еще 4 полицейских из отдела по борьбе с коррупцией.

Примечательно, что задержания произошли после того, как ранее арестованный начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров пошел на сделку со следствием и заключил досудебное соглашение.

Умерова приняли в декабре 2020 года. Его обвиняют в крышевании игорного бизнеса. По версии силовиков, за свое покровительство экс-начальник отдела получал ежемесячно около миллиона рублей в месяц. Новосибирские коллеги оборотня в погонах никак не могли раскусить схему незаконного обогащения. На помощь им пришли московские опера и сыщики. Только после этого дело сдвинулось с мертвой точки.

― О первых задержаниях в 2020 году никто в Новосибирске не знал. Вся операция находилась в режиме секретности, чтобы предотвратить слив информации, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Сейчас оперативные мероприятия уже проходят при поддержке местных силовиков.

― ФСБ задержала несколько руководителей районных отделов ОЭБиПК по Новосибирску и бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД Андрея Хомина, ― добавил источник.

В настоящее время со всеми задержанными работают следователи. Запланированы также и другие оперативные действия в рамках уголовного дела.