Дерматовенеролог рассказала, как защитить кожу рук в осенний период

Руки — визитная карточка человека. Они требуют регулярной заботы и ухода. Осенью, с похолоданием, у многих людей отмечается появление сухости кожи. По словам врача-дерматовенеролога Елены Сакеевой, основной причиной изменений является сужение сосудов. В результате кожа получает меньше питания.

— Снижается сало- и потоотделение, меняется состав гидролипидной мантии кожи, то есть воды и липидов в эпидермисе (верхнем слое кожи) становится меньше, влага в коже перестает удерживаться, ухудшается обновление клеток кожи, появляется сухость, чувство стянутости, поверхностные микротрещины, шелушение и в худшем случае более глубокие трещины, болезненность, — говорит эксперт.

Усугубляет ситуацию сухость воздуха, центральное отопление, а также использование кондиционеров и локальных отопительных приборов. Однако причины такой проблемы могут быть намного серьезнее и являться следствием заболеваний.

— При наличии хронических кожных заболеваний наступает сезонное обострение атопического дерматита, экземы, псориаза, ихтиоза и других. Также сухость кожи зачастую сопровождает такие заболевания, как сахарный диабет, ангио- и нейропатия, гипотиреоз, онкологические заболевания, болезни крови, анемия и другие, — говорит Елена Сакеева.

Она добавила, что пересушивают нашу кожу синтетические ткани, мытье в горячей воде, нерациональное использование моющих средств и бытовой химии. Недостаток витаминов, белка также сказывается на состоянии кожи.

Уменьшить выраженность проблемы поможет применение увлажнителей воздуха. Специалист рекомендует носить перчатки, одеваться по погоде и пользоваться теплой, но не горячей водой. Необходимо сократить время пребывания в ванне, так как горячая вода разрушает липидный слой кожи.

— Для мытья лучше использовать средства с pH 5,5 либо содержащие масла, смягчающие кожу, сразу после мытья наносить увлажняющие средства. В составе кремов предпочтительны пантенол, масло карите и другие растительные масла, витамин Е, сквален, гиалуроновая кислота, увлажняющий фактор, идентичный натуральному увлажняющему фактору кожи. Синтетические масла и вазелин сушат и раздражают кожу, — подчеркивает врач-дерматовенеролог.

Елена Сакеева подчеркивает, что решить проблемы с сухостью кожи можно лишь выяснив причину ее возникновения. С этим может справиться только врач после осмотра пациента и изучения результатов анализов. Если сухость кожи связана с хроническими заболеваниями, необходимо подходить к решению проблемы комплексно и компенсировать основное заболевание. Спектр обследования для поиска скрытых проблем поможет определить врач-дерматолог, при необходимости, возможно направление к другим специалистам.

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