Вышли в интернет: как предпринимателям найти клиентов

В прошедшем году освоить интернет пришлось даже тем, кто по привычке держался подальше от онлайн-сервисов. И рядовые пользователи и предприниматели быстро оценили все преимущества, которые дают интернет-платформы, — даже в условиях карантина они позволили новосибирцам покупать и продавать товары, заказывать и предлагать услуги.

Предприниматели и их клиенты перешли в онлайн. Так, по данным «Авито Услуг», за год в Новосибирске предложение услуг выросло на 15%, а спрос — на 35%. Отдельные категории услуг продемонстрировали особенно заметный рост — например, спрос на услуги по аренде и монтажу оборудования вырос за год на 67%, по уборке — на 62%, по ремонту и обслуживанию техники — на 43%. Причем активнее всего жители Новосибирска ремонтировали игровые приставки (на 213% чаще, чем год назад), которые помогали им сделать локдаун чуточку интереснее.

Общий тренд для всех категорий услуг — рост популярности выездных сервисов. На этом поле частные исполнители, готовые приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами. А онлайн-платформы позволяют привлекать клиентов без огромных бюджетов на продвижение. Социальные сети, собственный сайт или объявление на крупной платформе? Рассмотрим особенности каждого из каналов.

Платформы объявлений

Хорошую отдачу при минимальных затратах дают сервисы объявлений. Покупательская аудитория таких ресурсов огромна и охватывает все регионы страны. Так, аудитория «Авито Услуг» составляет более 15 млн человек, а привычка к онлайну позволяет специалистам привлекать клиентов со всей страны.

Очевидный плюс этого канала продвижения — нет необходимости постоянно обновлять контент. В отличие от социальных сетей здесь не нужно постоянно постить новые фотографии и писать тексты — достаточно однажды четко прописать свое предложение.

Для большей эффективности можно воспользоваться услугами продвижения. Например, увеличить частоту показов объявления в топе поисковой выдачи или в разделе рекомендаций. Во сколько раз необходимо увеличить объем просмотров объявлений — в 2, 5 или 10 раз — предприниматель решает сам, а система автоматически подбирает подходящий режим показа, который обеспечит достижение желаемого результата.

К примеру, в личном кабинете рекламодателя на «Авито Услугах» доступна расширенная статистика, которая позволяет отслеживать эффективность объявлений и автоматизировать их размещение. Еще больше возможностей предлагают расширенные тарифы, в том числе брендирование страницы, а также отсутствие предложений конкурентов в рекомендациях.

Иван, директор компании, предоставляющей услуги грузчиков в Новосибирске:

— Для нас основным критерием выбора способа продвижения является цена звонка. Наша компания представлена в нескольких городах, и этот показатель для разных площадок сильно разнится. В частности, в Новосибирске онлайн-доски объявлений нам приносят 25-30% от всех входящих звонков — это отличный показатель. А вот по цене разница с другими каналами продвижения особенно заметна в Москве — реклама на «Авито» нам обходится иногда раза в три дешевле контекстной рекламы с той же отдачей.

Как составить эффективное объявление

Заголовок — это первое, что видит посетитель сервиса объявлений. Задача заголовка — привлечь внимание пользователя, заинтересовать и максимально четко донести суть вашего предложения. Из основного стоит указать название услуги (курьер, строитель) и специфику («без выходных», «под ключ»). Если есть дополнительные преимущества, смело выносите их в заголовок: «предоставляем гарантию», «10 лет опыта». Будьте лаконичны: оптимальная длина заголовка — 50 символов.

Обязательно укажите, какую услугу вы предлагаете, кому она может быть полезна, в чем ее ценность, ваши конкурентные преимущества и т.д. Цена — это то, что интересует вашего потенциального клиента едва ли не в первую очередь. Поэтому из вашего объявления пользователю должна быть четко понятна стоимость услуг и перечень того, что в нее включено. Устанавливая цену, проведите мини-анализ рынка, изучите, что и почем предлагают конкуренты.

Размещайте только качественные фото — многие пользователи с большим доверием относятся к специалистам, которые публикуют фото с результатами работы.

Социальные сети

Главная привлекательность социальных сетей как площадки для продвижения собственных услуг — огромный охват и количество времени, которое пользователи проводят, листая ленту «ВКонтакте», «Инстаграма», «Одноклассников» и т.д. (не менее 2 часов в сутки).

Хотя создание страницы в соцсети не требует особых навыков, для привлечения клиентов нужно время. В первую очередь — на создание качественного контента, во-вторую — на приобретение «социальных доказательств», то есть минимального набора активной аудитории, которая сделает вашу страницу «живой» в глазах новых потенциальных подписчиков.

Ведение страниц в соцсетях — трудозатратный процесс, на который у мастеров и предпринимателей не всегда есть время. Чтобы найти здесь клиентов, придется освоить работу с рекламным кабинетом и хотя бы минимальные основы таргетинга, производство контента, настройки разных видов рекламы — в ленте, в сторис, в виде баннеров. Иначе конкурировать с бесконечным количеством котиков, диет, цветов и платьев бесполезно.

Собственный сайт

Собрать собственный сайт не так сложно: есть готовые конструкторы, которые позволяют выбрать шаблон, наполнить контентом и информацией. Казалось бы, если сайт готов, то и заказы должны потечь рекой, но самое сложное впереди. Чтобы пользователи попали на сайт, необходимо его продвигать. Адаптировать тексты, настроить рекламу, закупать трафик и многое другое — без помощи специалистов здесь точно не обойтись. И даже при таких затратах первые клиенты придут через несколько недель или даже месяцев — и к этому нужно быть готовыми.

При всем своем разнообразии каналов онлайн остается одним из самых быстрорастущих источников привлечения трафика, причем для начала работы не нужно больших затрат (как, например, для наружной рекламы или ТВ) — и для каждого бизнеса здесь найдутся свои решения и, конечно, клиенты.

Материал предоставлен пресс-службой «Авито Услуги»