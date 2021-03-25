Рекламодателям

Вышли в интернет: как предпринимателям найти клиентов

  • 25/03/2021, 10:34
Вышли в интернет: как предпринимателям найти клиентов
За год в Новосибирске предложение услуг через онлайн выросло на 15%, а спрос — на 35%.

В прошедшем году освоить интернет пришлось даже тем, кто по привычке держался подальше от онлайн-сервисов. И рядовые пользователи и предприниматели быстро оценили все преимущества, которые дают интернет-платформы, — даже в условиях карантина они позволили новосибирцам покупать и продавать товары, заказывать и предлагать услуги.

Предприниматели и их клиенты перешли в онлайн. Так, по данным «Авито Услуг», за год в Новосибирске предложение услуг выросло на 15%, а спрос — на 35%. Отдельные категории услуг продемонстрировали особенно заметный рост — например, спрос на услуги по аренде и монтажу оборудования вырос за год на 67%, по уборке — на 62%, по ремонту и обслуживанию техники — на 43%. Причем активнее всего жители Новосибирска ремонтировали игровые приставки (на 213% чаще, чем год назад), которые помогали им сделать локдаун чуточку интереснее.

Общий тренд для всех категорий услуг — рост популярности выездных сервисов. На этом поле частные исполнители, готовые приехать быстро, успешно конкурируют с крупными сервисами. А онлайн-платформы позволяют привлекать клиентов без огромных бюджетов на продвижение. Социальные сети, собственный сайт или объявление на крупной платформе? Рассмотрим особенности каждого из каналов.

Платформы объявлений

Хорошую отдачу при минимальных затратах дают сервисы объявлений. Покупательская аудитория таких ресурсов огромна и охватывает все регионы страны. Так, аудитория «Авито Услуг» составляет более 15 млн человек, а привычка к онлайну позволяет специалистам привлекать клиентов со всей страны.

Очевидный плюс этого канала продвижения — нет необходимости постоянно обновлять контент. В отличие от социальных сетей здесь не нужно постоянно постить новые фотографии и писать тексты — достаточно однажды четко прописать свое предложение.

Для большей эффективности можно воспользоваться услугами продвижения. Например, увеличить частоту показов объявления в топе поисковой выдачи или в разделе рекомендаций. Во сколько раз необходимо увеличить объем просмотров объявлений — в 2, 5 или 10 раз — предприниматель решает сам, а система автоматически подбирает подходящий режим показа, который обеспечит достижение желаемого результата.

К примеру, в личном кабинете рекламодателя на «Авито Услугах» доступна расширенная статистика, которая позволяет отслеживать эффективность объявлений и автоматизировать их размещение. Еще больше возможностей предлагают расширенные тарифы, в том числе брендирование страницы, а также отсутствие предложений конкурентов в рекомендациях.

Иван, директор компании, предоставляющей услуги грузчиков в Новосибирске:

— Для нас основным критерием выбора способа продвижения является цена звонка. Наша компания представлена в нескольких городах, и этот показатель для разных площадок сильно разнится. В частности, в Новосибирске онлайн-доски объявлений нам приносят 25-30% от всех входящих звонков — это отличный показатель. А вот по цене разница с другими каналами продвижения особенно заметна в Москве — реклама на «Авито» нам обходится иногда раза в три дешевле контекстной рекламы с той же отдачей.

Как составить эффективное объявление

Заголовок — это первое, что видит посетитель сервиса объявлений. Задача заголовка — привлечь внимание пользователя, заинтересовать и максимально четко донести суть вашего предложения. Из основного стоит указать название услуги (курьер, строитель) и специфику («без выходных», «под ключ»). Если есть дополнительные преимущества, смело выносите их в заголовок: «предоставляем гарантию», «10 лет опыта». Будьте лаконичны: оптимальная длина заголовка — 50 символов.

Обязательно укажите, какую услугу вы предлагаете, кому она может быть полезна, в чем ее ценность, ваши конкурентные преимущества и т.д. Цена — это то, что интересует вашего потенциального клиента едва ли не в первую очередь. Поэтому из вашего объявления пользователю должна быть четко понятна стоимость услуг и перечень того, что в нее включено. Устанавливая цену, проведите мини-анализ рынка, изучите, что и почем предлагают конкуренты.

Размещайте только качественные фото — многие пользователи с большим доверием относятся к специалистам, которые публикуют фото с результатами работы.

Социальные сети

Главная привлекательность социальных сетей как площадки для продвижения собственных услуг — огромный охват и количество времени, которое пользователи проводят, листая ленту «ВКонтакте», «Инстаграма», «Одноклассников» и т.д. (не менее 2 часов в сутки).

Хотя создание страницы в соцсети не требует особых навыков, для привлечения клиентов нужно время. В первую очередь — на создание качественного контента, во-вторую — на приобретение «социальных доказательств», то есть минимального набора активной аудитории, которая сделает вашу страницу «живой» в глазах новых потенциальных подписчиков.

Ведение страниц в соцсетях — трудозатратный процесс, на который у мастеров и предпринимателей не всегда есть время. Чтобы найти здесь клиентов, придется освоить работу с рекламным кабинетом и хотя бы минимальные основы таргетинга, производство контента, настройки разных видов рекламы — в ленте, в сторис, в виде баннеров. Иначе конкурировать с бесконечным количеством котиков, диет, цветов и платьев бесполезно.

Собственный сайт

Собрать собственный сайт не так сложно: есть готовые конструкторы, которые позволяют выбрать шаблон, наполнить контентом и информацией. Казалось бы, если сайт готов, то и заказы должны потечь рекой, но самое сложное впереди. Чтобы пользователи попали на сайт, необходимо его продвигать. Адаптировать тексты, настроить рекламу, закупать трафик и многое другое — без помощи специалистов здесь точно не обойтись. И даже при таких затратах первые клиенты придут через несколько недель или даже месяцев — и к этому нужно быть готовыми.

При всем своем разнообразии каналов онлайн остается одним из самых быстрорастущих источников привлечения трафика, причем для начала работы не нужно больших затрат (как, например, для наружной рекламы или ТВ) — и для каждого бизнеса здесь найдутся свои решения и, конечно, клиенты.

Материал предоставлен пресс-службой «Авито Услуги»

Фото pixabay.com  —  QuinceCreative  

1 567

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : услуги онлайн-продажи бизнес


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

СГК вложит 184 млн рублей в модернизацию котлов Новосибирской ТЭЦ-3

25/03/2021, 14:15

В Новосибирске отмечено 108 кафе, где рады посетителям с питомцами

25/03/2021, 12:28

Инвестпроекту «Сиббиотеха» присвоили статус «масштабный»

25/03/2021, 12:03

Развитие ТОСЭР «Линево» притормозится

25/03/2021, 09:00
Новости компаний

ПСБ запустил медиа-портал о промышленности и финансах в России

25/03/2021, 15:00

Треть бизнес-кредитов банка «Открытие» в Новосибирске выдана по программам господдержки

25/03/2021, 14:54

За год банк «Открытие» в Новосибирске выдал ипотеки на 4 млрд рублей

25/03/2021, 14:34

Путешествия по стране для клиентов Россельхозбанка стали дешевле на 20%

25/03/2021, 14:22

СГК вложит 184 млн рублей в модернизацию котлов Новосибирской ТЭЦ-3

25/03/2021, 14:15

Экономика

ДОЦ им Тюленина предложат в концессию

Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Финансы

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Банк «Открытие» увеличил кредитный портфель в Новосибирске до 25 млрд рублей

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Политика

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

СГК вложит 184 млн рублей в модернизацию котлов Новосибирской ТЭЦ-3

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска