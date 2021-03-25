В Бердске создается центр амбулаторной онкологической помощи

На базе Бердской ЦКБ будет создан центр амбулаторной онкологической помощи. Он рассчитан для обслуживания всего взрослого населения Бердска. Для этого в помещении больницы будет проведен капитальный ремонт, а также планируется открытие новых кабинетов узких специалистов. Работы планируется завершить в августе этого года. Затем начнётся монтаж нового диагностического оборудования: новый МРТ, КТ, рентген, УЗИ и другое диагностическое оборудование. В настоящее время для нужд центра также ведётся подбор специалистов.

— В этом году в совокупности предполагается выделение около 300 млн рублей – на организацию центра амбулаторной онкологической помощи. Из них для функционирования центра планируется направить более 208 млн рублей на приобретение современного оборудования. По программе первичного звена тоже планируется приобретение оборудования и порядка 45 млн рублей – на ремонтные работы, – пояснил замгубернатора Юрий Петухов. — Мы планируем, что новый центр амбулаторной онкологической помощи на базе Бердской ЦГБ будет открыт в сентябре этого года.

В инфекционно-туберкулезном корпусе медучреждения, закрытом с 2018 года, также планируется реконструкция помещений, в том числе, установка в здании нового лифтового оборудования, создание нового современного рентгеновского кабинета, монтаж кислородного концентратора и т.д.