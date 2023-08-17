Высокие цены на школьную форму возмутили родителей в Новосибирской области

В сети появились гневные сообщения от родителей, которые недовольны стоимостью школьной формы. Авторы комментариев возмущены не только высокими ценами, но и тем, что в администрации учебных заведений настоятельно рекомендуют покупать одежду у определённых продавцов.

– Сарафан 4500-4790 – совсем уже офонарели. Там просто кусок ткани, даже без подклада. И сказали купить два сарафана, один чтобы был на смену. Я второй покупать не стала, поищу на Авито. А то 10 тысяч за сарафаны – как-то борзо. Плюс ещё футболка на физру за 1800, – негодует мама ученицы школы в Октябрьском районе Новосибирска Евгения М.

Женщина добавляет, что делать покупку в конкретном месте буквально никто не навязывает, но при этом родителям необходимо приобрести определённые фасон и материал.

– Нам сказали, можно где-то еще купить, но надо такой же фасон и такую же ткань, а я не нашла ничего подобного. Да и к тому же весь класс будет в таких сарафанах, а моя что, выделяться будет? Придётся покупать то, что рекомендуют, и экономить на чем-то другом, например, на обуви. Раздражает, что по сути школы не оставляют выбора, – жалуется мама ученицы.

К обсуждению новости в паблике «Все новости Новосибирска» в социальной сети «ВКонтакте» активно подключились и другие родители.

– У самой глаз чуть не выпал, когда приехали туда за формой! Купили юбку и галстук и отдали почти 6000 рублей, жилет с шевроном брать там не стала, умельцы на Авито сделают ровно такой же за 150 , жилет на Озоне другой фирмы 1200. Юбка на самом деле хорошая и качественная, но явно ей цена красная не больше 2000 рублей, – подтвердила в комментариях жительница Новосибирска Екатерина Ладыко. – И у нас заставляют, – отметила Ирина Скоробогатова из Бердска.

Ситуацию уже прокомментировали в Министерстве образования региона. Чиновники обращают внимание родителей на то, что подобные требования вне закона.

– Заставлять родителей покупать школьную форму в конкретной фирме является неправомерным. Подобные факты могут стать поводом для обращения в органы самоуправления и в министерство образования, – говорит министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Всем, кто столкнулся с аналогичными фактами, рекомендуют не оставлять проблему без внимания. В министерстве образования ждут обращений от жителей региона и обещают разобраться в каждой ситуации.