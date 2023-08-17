Учёные из Академгородка разработали методы борьбы с обледенением в Арктике

Исследованиями занимаются в Институте теплофизики СО РАН. Деньги на это выделил Российский научный фонд в виде гранта. Против наледи разработали новый состав водоотталкивающей смеси или супергидрофобное покрытие, которое наносят на рабочую поверхность. Основа — фторопластовый порошок. Фторопласт — пластик с содержанием фтора. К примеру, известен, как тефлон – его используют для создания посуды с антипригарным покрытием. Фторопласт устойчив к механическим и химическим воздействиям.

— Мы комбинируем метод супергидрофобного покрытия, которое отталкивает влагу от лопасти, применение нагрева. И также применяем механические вибрации и ультразвуковые вибрации, — отметил Иван Кабардин, старший научный сотрудник Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН.

В Институте теплофизики СО РАН уже много лет исследуют образование льда на разнообразных поверхностях в Арктике. Для этого в лабораторных условиях моделируют арктическую зиму с помощью специального аппарата. В трубу нагоняется ветер, устанавливается нужная температура, влажность. Туда помещают предмет и исследуют рост наледи на нём. Чтобы контролировать рост ледяного покрова сибирские теплофизики разработали специальный сканер. Он может отслеживать рост в точности до миллиметра, а специальная программа и вовремя предупреждать о появлении корки льда на объекте, за которым наблюдают.