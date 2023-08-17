Судью FIFA Лунева спас спортивный врач на рейсе Москва-Новосибирск

Инцидент с сибиряком Алексеем луневым прлизошел накануне во время перелета из Москвы в Новосибирск. Футбольный судья сообщил о своем состоянии бортпроводникам, а те по громкой связи разыскали на борту медика.

Спасителем Лунева оказался врач Центра спортивной медицины ФМБА Марат Купеев. Мужчина по счастливой случайности оказался в этом самолете, он сопровождал сноубордистов.

— Наш врач незамедлительно откликнулся и оказал Алексею необходимую помощь, который в тот момент находился у прохода между кресел. Через несколько минут пассажир пришел в себя и почувствовал себя лучше. Остаток полета специалист контролировал состояние арбитра. По прилету Алексей чувствовал себя уже намного лучше и от госпитализации отказался, — сообщила пресс-служба Центра спортивной медицины.

Лунев не остался в долгу перед медиком и подарил Марату памятный сувенир FIFA.