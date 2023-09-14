Высокотехнологичный детский онкоцентр будет построен в Новосибирске

В Новосибирской области планируется строительство высокотехнологичного центра для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Оно будет находиться на территории Новосибирской областной клинической больницы. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала замминистра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина.

По ее словам, сейчас идет работа по разработке проектно-проектно-сметной документации центра.

— Этот вопрос пока еще на начальном этапе принятия решения. Сейчас ведется работы по разработке проектно-сметной документации, по согласованию всех необходимых помещений. Корпус будет построен на территории областной больницы. Это будет большое семиэтажное здание, в котором будут находиться не только отделение онкологии с блоком септических палат, но и отделение онкологии, где будут лежать пациенты, которые будут оперироваться. Также там будут находиться практически все детские хирургически отделения. Предусмотрено большое количество операционных. То есть, будет создан современный корпус, в котором смогут дети получать высокотехнологичную помощь по очень многим профилям, — рассказал она.

Заведующая отделением детской онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы Ксения Гостева добавила, что строительство корпуса поможет частично решить проблему трансплантологии костного мозга детям.

— Мы рассматриваем перспективы трансплантологии костного мозга в нашем отделении. Но это не аллогенной (использование донорских клеток) трансплантации, а аутологичной (во время нее врачи вводят пациенту его собственный костный мозг) у детей с раковыми опухолями. Потому что аллогенная трансплантация требует более сложной высокотехнологичной помощи. Пока на территории РФ, это посильно только федеральным центрам, — отметила она.

Кроме того, в центре будет установлен ускоритель для проведения лучевой терапии детям с опухолями ЦНС. На сегодняшний день единственным учреждением, где есть возможность проведения лучевой терапии детям является НМИЦ имени академика Евгения Мешалкина.

По словам Татьяны Анохиной по итогам 2022 года 400 несовершеннолетних наблюдались у врачей из-за различных видов злокачественных новообразований. Среди них были 233 ребёнка от 0 до 14 лет и 67 подростков в возрасте от 15–17 лет.

Эксперты отметили, что настораживает тот факт, что появилось больше тех нозологий, которые характерны больше для лиц более старшего возраста. К примеру, хронический миелолейкоз, который всегда считался болезнью пожилых людей, на протяжении последних лет выявляется у детей дошкольного возраста.

Напомним, отделение детской гематологии размещены в облбольнице, в помещениях бывшего перинатального центра в 2021 году.

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