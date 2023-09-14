Решения, принимаемые регионом для улучшения работы скорой помощи, эффективны

Заместитель здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина доложила депутатам профильного комитета ЗС о ситуации в службе скорой медицинской помощи по итогам 8 месяцев текущего года. Основные показатели: среднесуточное количество бригад в Новосибирске – 99,61, в районах области – 102,6. Нагрузка на бригаду – 14,35 вызова за сутки в областном центре и 7,4 вызова – в районах.

Средняя заработная плата врачей новосибирской станции скорой помощи в текущем году – 99 969 рублей, среднего медперсонала – 51 075 рублей, что соответствует целевым показателям оплаты труда медицинских работников, установленным «майскими указами» Президента России. Депутатам представили динамику средней заработной платы врачей и среднего медперсонала ССМП: в 2019 году она составляла 69 431 рубль и 36 741 рубль соответственно.

Лада Шалыгина рассказала о мерах, которые принимает министерство здравоохранения Новосибирской области и руководство ССМП для привлечения кадров. Одно из направлений – профориентация и наставничество. Станция скорой помощи тесно сотрудничает с медицинским колледжем. На базе ССМП студенты проходят преддипломную практику и цикл специализации «скорая и неотложная помощь».

В этом году Новосибирский медколледж впервые в своей истории провел набор на целевое обучение. Треть целевых договоров – со скорой помощью. В следующем году целевой набор в ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь» планирует НГМУ.

Еще одно важное направление – регулярное обновление автопарка. За последние 5 лет в парке автомобилей скорой медицинской помощи Новосибирской области заменили 207 машин. В 2023 году отыграны аукционы на поставку 30: 6 авто — класса «С» (из них 2 «неонатальных») и 24 – класса «В».

Работу станции скорой медицинской помощи в конце августа по поручению Минздрава России проверил специалист кафедры скорой медицинской помощи и хирургии повреждений Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. Рекомендации по совершенствованию оказания скорой медицинской помощи, которые дал эксперт, практически полностью совпадают с мерами, которые уже принимает или планирует в ближайшее время Новосибирская область. В частности, эксперт полностью одобрил мероприятия по снижению кадрового дефицита.

Депутаты профильного комитета поддержали работу, которую проводят министерство здравоохранения региона и станция скорой медицинской помощи и подтвердили готовность поддержать на законодательном уровне необходимые инициативы по улучшению работы службы скорой помощи.