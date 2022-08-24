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Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске

  • 24/08/2022, 08:32
Автор:
Суперкомпьютер в Новосибирске
Ожидается, что компания станет производителем и поставщиком существенной части оборудования для СКЦ.

Новосибирский госуниверситет и Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») договорились о стратегическом сотрудничестве в развитии и внедрении современных цифровых и производственных технологий, применяемых в реальном секторе экономики, образовании, научных исследованиях. Соглашение было подписано в рамках форума «Технопром».

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Sitronics Group запустила производство серверов на новосибирском заводе

— Мы участвуем в проектах по развитию транспортной системы  Новосибирской области. Сейчас логически подошли к тому, что будем активно участвовать в создании суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», —сообщил вице-президент АО «Ситроникс» Карим Кузахметов. — Для нас это новый уровень, когда мы будем заниматься не только производством, но и внедрением технологий, которые создаются на новосибирской земле.

ТАСС, со ссылкой на директора СКЦ «Лаврентьев» Алексея Окунева сообщил, что Sitronics Group может стать производителем и поставщиком существенной части оборудования для суперкомпьютера.

Ректор НГУ Михаил Федорук добавил, что создание суперкомпьютера для Новосибирска не менее важный проект, чем СКИФ, но пока о нем говорят существенно меньше.

— Тем не менее, воплощение слов в дело уже началось, в том числе, благодаря таким компаниям, как Sitronics Group. Надеемся, что в новосибирском регионе появится компьютер мирового уровня, — добавил он.

Напомним, идею развития в регионах распределенной двухуровневой сети суперкомпьютерных центров в 2020 году поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам науки и образования. Один из них предполагалось создать в Новосибирске. Проект главного сибирского суперкомпьютера, СНЦ ВВОД, был разработан в рамках программы развития Новосибирского научного центра Академгородок 2.0. Инициаторы проекта — НГУ, Институт вычислительных технологий, Институт вычислительной математики и математической геофизики, Институт систем информатики им. А.П. Ершова. Проект предполагает строительство и оснащение центра высокопроизводительных вычислений и анализа больших данных мирового уровня. Он в десятки раз увеличит суммарную производительность вычислительных систем академических учреждений СО РАН. Но он должен стать не просто местом для размещения суперкомпьютера, но и центром компетенций, способствующим решению самых сложных вычислительных задач, сообщала пресс-служба СО РАН. СНЦ ВВОД обеспечит работу ЦКП СКИФ, генетических и математического центра мирового уровня, поможет создать модели цифрового керна, вывести на новый уровень исследования в области искусственного интеллекта и происхождения Вселенной.

 

Ранее редакция сообщала, что суперкомпьютер «Лаврентьев» могут разместить в новых зданиях Технопарка. 

Фото пресс-центра ТАСС

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром Суперкомпьютер производство


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